Angelika Mlinar bo v ponedeljek postala slovenska državljanka; predsednik vlade Šarec pa z njo dobiva pravo kandidatko za »zunanjo ministrico«

Potem ko je izvršni odbor in svet stranke SAB potrdil kandidaturo dr. Angelike Mlinar za ministrico Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, so na strani stranke SAB zapisali: »Življenjepis Angelike Mlinar govori o tem, da ima veliko izkušenj iz Bruslja in da ima v Bruslju tudi veliko povezav. Prepričani smo, da bo lahko s svojim znanjem in tudi povezavami naredila vse to, kar je za to ministrstvo potrebno”.

Znano pa je, da je bila ovira, da bi dr. Mlinar postala ministrica, ta, da ni imela slovenskega državljanstva, saj je kot koroška Slovenka imela le avstrijsko državljanstvo. Ob tem pa se ve, da v Avstriji velja praviloma dvojnih državljanstev, ne dovoljujejo.

A kot zdaj kaže, vsaj tako sporočajo iz SAB, da bo dr. Angelika Mlinar v ponedeljek, 16. decembra, prevzela odločbo ministrstva za notranje zadeve in z zaprisego postala državljanka Republike Slovenije. V sporočilu je še dodano, da je tokrat tudi avstrijska vlada naredila izjemo in bo dr. Mlinarjeva lahko državljanka obeh držav.

No, in ko bo vse urejeno, bo SAB o tem obvestila predsednika vlade Marjana Šarca, ki bo nato lahko državnemu zboru poslal predlog za njeno imenovanje za novo ministrico službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Rekli boste, saj so to objavili vsi mediji. Res je! A, pozor! Prav bi bilo, da predsednik vlade Marjan Šarec odslovi sedanjega zunanjega ministra dr. Miroslava Cerarja in na njegovo mesto predlaga dr. Angeliko Mlinar.

Zakaj?

Zato, ker bi dr. Angelika Mlinar lahko za svojo novo državo storila bistveno več kot sedanji zunanji minister dr. Miroslav Cerar, ki je znan po svojem mečkanju in neodločnosti, posebej takrat, ko je treba izraziti jasno in nedvoumno stališče Slovenije (se razume v Bruslju, v Berlinu, Parizu in seveda »njenem« Dunaju, no pa ne samo tam).

No, to je naš predlog predsedniku vlade, ki bi s to potezo pokazal, da ve, kako se da učinkoviteje voditi državo na področju mednarodnih povezav. Tisti, ki tega predloga ne razume pač ne razume bistva našega predloga. /pripravil: Janez Temlin/Fotografije: arhiv LN