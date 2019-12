Rogaška Slatina v znamenju prvega Ruskega bala

Minulo nedeljo, 17. decembra, se je v Kristalni dvorani Grand Hotela Rogaška odvil rez zanimiv koncert, sicer prvi Ruski bal. Šlo je za gala ples, ki je minil v znamenju brezčasne klasične ruske glasbe, baleta, opernih arij in vrhunskih plesnih točk.

Prvi Ruski bal je potekal v organizaciji Ljubljanskega godalnega ansambla ob podpori Ruskega centra znanosti in kulture v Ljubljani.









Obiskovalci, ki so napolnili Kristalno dvorano Grand Hotela Rogaška, so v uvodu bili deležni plesne suite baleta Hrestač Petra Iljiča Čajkovskega v izvedbi primabalerine SNG Maribor – Galine Čajka in njenih učenk – dijakinj Konservatorija za glasbo in balet Maribor.

V nadaljevanju programa so obiskovalci lahko prisluhnili virtuozni violini koncertne mojstrice Ljubljanskega godalnega ansambla Inge Ulokine ob klavirski spremljavi prof. Olge Ulokine.

In ne samo to! Lahko so občudovali tudi nastop članice ansambla Bolšoj teater – sopranistke Anne Samohine ter solista Ljubljanske opere – tenorista Žige Kasagića.

No, in to še ni bilo vse! Prizorišče odra Kristalne dvorane sta prevzela še vrhunska plesalca standardnih in latinskoameriških plesov Peter Fileš in Maja Pucelj, znana tudi kot trenerka šova Zvezde plešejo.

Glasbeno plesni gala večer se je zaključil z elegantnim valčkom, kjer je lahko sodelovalo celotno občinstvo.

Kot so povedali organizatorji prvega Ruskega bala, bodo istega organizirali tudi prihodnje leto pod kristalnimi lestenci Kristalne dvorane Grand Hotela Rogaška, kar je napovedala Marina Guskova, direktorica Ruskega centra znanosti in kulture v Ljubljani, in sicer skupaj z Ljubljanskim godalnim ansamblom in dodala, da bo dogodek postal tradicionalen.

Mi pa dodajamo, da se po odzivu obiskovalcev prvega Ruskega bala večina udeležencev prvega takšne odločitve že zelo veseli.

In še to! Ob koncu velja dodati, da se s to izjemno kulturno prireditvijo Rogaško Slatino postavlja na zemljevid mednarodnega kulturnega dogajanja in poudarja njeno bogato zgodovinsko tradicijo./Objavo pripravila: Milenka Blažević/uredila Alenka T. Seme/ Avtor fotografij: Temir Isaev