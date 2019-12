Izšla pesniška zbirka Ferija Lainščka – KOMI DE RAVNICA BEJLA, verzuši pa kejpi

Murskosoboško društvo za humanistična vprašanja Argo je založba, pri kateri je izšla pesniška zbirka Ferija Lainščka, slovenskega in prekmurskega pisatelja, pesnika, scenarista in dramatika z naslovom Komi de ravnica bejla. No, ker niste razumeli, kaj pomeni naslov Lainščkove knjige, zapisan v prekmurščini, Komi de ravnica bejla, ga dodajamo tudi v jeziku “matičnega naroda”, ki v pretvorbi vanj pomeni Komu bo ravnica bela.

Gre za posebno izdajo knjige, v kateri Feri Lainšček posamezne pesmi vzporedno predstavi iz prekmurskega jezika (nekateri bodo rekli narečju) v slovenski jezik.

Večino pesmi v tej knjigi je avtor namreč najprej napisal v prekmurskem jeziku (vi boste rekli v prekmurskem narečju), kasneje pa jih je prepesnil še v slovenski jezik.

Knjiga bo zagotovo zanimiva za številne ljubitelje Lainščkove poezije, pa tudi za jezikoslovce in druge strokovnjake s področja književnosti.

Urednik založbe Franci Just je v spremni besedi ob izdaji knjige med drugim zapisal: »Lainšček je namreč eden od tistih avtorjev, ki so dokazali, da je lahko narečje (prekmurski jezik, pravimo mi) še kaj več kot le sredstvo za karakterizacijo kakšnega vaškega posebneža v televizijskih nadaljevankah ali za ustvarjanje posebne atmosfere v književnosti: da je lahko literarni jezik in da je mogoče v njem ustvariti literarno-estetsko prepričljiva besedila.«

Slikarski motiv na naslovnici knjige je delo akademskega slikarja Zdenka Huzjana, sicer pa je knjiga opremljena z avtorskimi fotografijami Ferija Lainščka iz njegovega panonskega ciklusa. Knjiga obsega 75 strani, natisnjena je v trdi vezavi, cena pa je 20 evrov.

Opozoriti velja tudi na posebno izdajo pesniške knjige Komi de ravnica bejla / Komu bo ravnica bela, ki je natisnjena v broširani vezavi in je sočasno izšla v zbirki Med Rabo in Muro. Ta izdaja je pripravljena s pomočjo Urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu, ob koncu leta pa je kot knjižno darilo namenjena bralcem v Porabju na Madžarskem.

Pa še to! Feri (Franc) Lainšček se je rodil v Dolencih na Goričkem, gričevnatem delu Prekmurja blizu madžarske meje. Do osnovne šole je govoril in poslušal samo prekmurščino, zdaj pa piše “tudi” v jeziku matičnega naroda./Pripravila: Alenka T. Seme/Foto: press FL