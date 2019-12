Orto Bar bo 25 let svojega delovanja praznoval 21. decembra z legendarnimi Pankrti

Orto Bar kot en redkih klubov v Sloveniji, ki nepretrgoma deluje že 25 let bo svoj jubilej praznoval 21. decembra 2019 z legendarnimi Pankrti, ki bodo nastopili v originalni zasedbi!

Gre za častitljivo obletnico kluba, ki je unikum v našem prostoru. V svoji zgodovini so v Orto baru imeli okoli 3.500 koncertov domačih in tujih glasbenih skupin in izvajalcev (in več kot 10.000 drugih dogodkov), žanrsko predvsem obarvane v rockovske barve vseh odtenkov, dajejo pa prostor tudi drugim glasbenim zvrstem s poudarkom na kvaliteti in izvirnosti določenega trenutka.

Letos je 20. obletnico praznoval tudi Orto Fest, ki je ključni klubski rockovski festival v Sloveniji s tako dolgo tradicijo in ki poteka vsako leto mesec dni.

Kot so sporočili iz Orto bara bodo obiskovalce pred koncertom Pankrtov pričkale prijetne hostese s pijačo dobrodošlice, po njemu pa bo sledil Sobotni Orto Hits, v starem baru, kjer bosta obiskovalce zabavala Šujo in Gorjanec z DJ programom, vstop na njun program je še prost! No, za koncert Pakertov pa boste morali kupiti vstopnico, in sicer v preprodaji bo ta stala 15 evrov in 20 evro na sam dan koncerta.

IN ŠE NEKAJ PODATKO O ZNAMENITIH PANKRTIH – Pankrti so prvi koncert odigrali oktobra leta 1977 v telovadnici gimnazije Moste. To je bil tudi prvi punk rock koncert v Sloveniji in takratni Jugoslaviji, velja je za neuradni začetek novega vala. Peter Lovšin in Gregor Tomc, ki sta skupino le nekaj tednov pred tem postavila na noge, si tega seveda nista mogla predstavljati.

Kmalu po koncertu v Ljubljani sta sledila enako intenzivna nastopa v Zagrebu in Beogradu in tako punk ponesla tudi tja. Že naslednje leto so posneli svoj prvi mali plošček, na kateri sta objavljeni skladbi Lepi in prazni ter Lublana je bulana, leta 1980 pa veliko studijsko ploščo Dolgcajt, ki predstavlja temeljni kamen jugoslovanskemu punku in novemu valu. Za naslednjo ploščo Državni ljubimci so Pankrti nepričakovano prejeli nagrado 7. sekretar SKOJ-a, ki pa jo delno zavrnejo in delno sprejmejo.

Do tretje plošče Rdeči album, ki jo zaznamuje skladba Bandiera rossa, nekakšna parodija italijanske delavske himne, so Pankrti postali že precej velika skupina, besedila pa so glede na preostale predstavnike novega vala bolj subtilno provokativna in glasba ostrejša. Zadnji dve plošči, Pesmi sprave (85) in Sexpok (87) pomenita odmik od korenin in preizkušanje novih glasbenih smernic, na njih so skladbe Osmi dan, Adijo Ljubljana, Zvečer v mestu in druge, ki so pravo mesto v rokenrolu našle šele čez nekaj časa.

Med letoma 1977 in 1987 so Pankrti veljali za vodilni slovenski rock bend, hkrati so bili nekakšen detonator, ki je sprožil verižno reakcijo ne le v mladinski subkulturi, pač pa tudi v širši družbeni skupnosti.

Dr. Tine Hribar, prvi urednik Nove revije, je pred par leti v zborniku, ki je izšel ob 25-letnici punka, intelektualno pošteno zapisal, da brez stresa, ki ga je v politiki in kulturi ob koncu sedemdesetih povzročilo razgrajanje Pankrtov, tudi pobude za Novo revijo ne bi bilo. "Še več, vse bolj sem prepričan, da brez Pankrtov in valovanja, ki se je širilo za njimi in okoli njih, komunistična oblast sploh ne bi pristala na začetek izhajanja Nove revije sredi leta 1982." Skupino so od prve male plošče naprej sestavljali Peter Lovšin (vokal, teksti), Slavc Colnarič (bobni), Bogo Pretnar (kitara), Bore Kramberger (bas). Kitarista so zamenjali trikrat in tako je po Mitju Prijatelju prišel na vrsto Dušan Žiberna in za njim še Marc Kavaš, ki s skupino igra še danes. Tekste sta prispevala Lovšin in Tomc. Pankrti so se po uradnem razpadu, ki se je bil 10. decembra 1987, 21. junija 1988 ponovno zbrali in nastopili na zborovanju v podporo četverici na ljubljanskem Kongresnem trgu. Julija 1996 so se v drugo zbrali in nastopili v Ljubljani skupaj s Sex Pistols. Po novi pavzi, ki je trajala več kot desetletje, so se oktobra 2007 zbrali v razprodani Hali Tivoli in nato krenili na turnejo po državah nekdanje SFRJ. V vmesnem obdobju so igrali na posebnih koncertih in festivalih, izpostavimo lahko nastop pred 100.000 ljudmi na beograjskem Beerfest in na festivalu Exit, vedno pa so se odlično počutili tudi v Zagrebu, kjer so imeli enega bolj posrečenih in zanimivih nastopov na strehi muzeja moderne umetnosti v Zagrebu. Ob praznovanju 40. obletnice delovanja so razprodali ljubljansko areno Stožice in kasneje nastopili še na nekaterih večjih festivalih v regiji.

Torej zdaj poznate osnove, kako in s kom bo Orto Bar obeležil 25 let svojega delovanja, in sicer to soboto, 21. decembra./LN/Foto: press: Orto bar