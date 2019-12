POGLED NA STORJENE POSLOVNE KORAKE PARKA POSTOJNSKA JAMA IN POVABILO NA OGLED JUBILEJNIH 30. ŽIVIH JASLIC

Konec leta je tu in Božič z njim. V Postojnski jami, predvsem v tistem njenem delu, ki je za vsakdanje obiske zaprt, saj bi sicer obisk trajal ne samo eno, ampak več ur dlje, kot traja danes, pa so na 45 metrov Veliki gori, postavili večji del čarobnih Božičnih jasli. In res so čarobne, saj je videti, da so grajene trideset let postopoma in z ljubeznijo, takšno, kakršno lahko daje samo tisti, ki je mu je Park Postojnska jama blizu, in verjame v njegovo prihodnost. Zakaj takšna, skoraj patetična ugotovitev? Samo nekaj številk.

Leta 2010 so družbi Postojnska jama zabeležili nekaj več kot deset milijonov evrov poslovnih prihodkov. Devet let pozneje, torej te dni, pa kar za 31 milijonov. Čisti poslovni izid se je iz 645.000 leta 2009 povzpel kar na 9.500.000 evrov. Torej je treba zapisati, izjemno!

Pa tudi takšni poslovni uspehi ne bi bili tako vznemirljivi, če se ne bi poznali na žepu. Leta 2009 je bila povprečna bruto plača v Postojnski jami 1707 evrov, danes je že 1882. V povprečju Slovenije je kar za 200, v slovenskem gospodarstvu pa za 300 evrov višja. K temu moramo dodati, da so izplačali 1714 evrov regresa, v kolektivni pogodbi za gostinstvo je bil 1050 evrov. K vsemu temu moramo prišteti še 1250 evrov za tako imenovano nagrado za kolektivno uspešnost.

In zakaj so sploh lahko izplačali toliko denarja? Dovolj je, če pogledamo samo en podatek. Še leta 2009 je bila dodana vrednost na zaposlenega iz povprečja zaposlenih samo 39.218 evrov. Jasna vizija razvoja, primerno nagrajevanje, ne smemo pozabiti, da so osebni dohodki in nagrade samo en del nagrajevanja, saj imajo zaposleni plačano tudi dopolnilno zavarovanje za specialistične preglede in še kaj, leta 2019 pa je ta dodana vrednost znašala kar 92.700 evrov na zaposlenega. Številke, s katerimi se lahko resnično pohvalijo, predvsem pa lahko smeleje razmišljajo o razvoju.

In zadolženost? Marsikoga je pred leti prijetno presenetila vest, da prvi dobiček niso spravili v žep, pa bi ga lahko, ampak v gradnjo čistilne naprave, po kateri zdaj reka Pivka teče v jamo čista. Da bi jo pil, pravijo, vendar jo ne, saj je pri vhodu v jamo še vedno preveč divja in njeni bregovi nevarni. In ko smo že pri divji Pivki, a veste, da je električna napeljava v Modrijanovem mlinu meter in pol visoko, da do nje reka ne seže niti takrat, ko poplavlja.

Lotili so se tudi del na tako imenovani promenadi, ki bo postala osrednji povezovalni prostor, zdaj je na vrsti vstopni del, tam bo panoramska vodna pot z razglediščem ob reki Pivki, bo tudi nov trgovsko gostinski objekt in še kaj. Neuradno smo izvedeli, da bodo tam postavili kipe in biste slovitih svetovnih državnikov, ki so obiskali jamo, od Franca I., habsburškega cesarja, ki je povzročil, da je domačin Luka Čeč, potem, ko so pripravljali električno razsvetljavo za cesarjev obisk, odkril nadaljevanje jame, cesar je potem Jamo obiskal 17. Avgusta 1819, do Abdela Gamala Naserja in drugih kronanih in nekronanih glav.

Seveda pa ne smemo pozabiti na petzvezdični butični hotel Planinka na Jezerskem, na velike načrte s smučiščem Črni vrh nad Cerknem in drugo. In ne smemo pozabiti na simbol Jame, to je na človeško ribico- proteus anguinus.

Marjan Batagelj, predsednik uprave Parka Postojnske jame je za leto 2019 postal Slovenski podjetnik leta. Nič čudnega, saj ima jasno vizijo o podjetništvu in pogum, da to vizijo izraža v javnosti. Še več, zaveda se, da je pomemben del življenja Jame povezanost z znanostjo in aktivno sodelovanje pri raziskovanju genskega zapisa človeške ribice. Ali veste, da je enemu od “mladih zmajčkov”, javnosti jih bodo prvič prikazali februarja prihodnje leto, odtrgalo nogo. In da mu je zrasla nova.

Še zanimiva ugotovitev Marjana Batagelja, tvorca nove turistične strategije.« Bogatih gostov ne bomo imeli zaradi trgovin, ampak zaradi naše lepe narave.«

No, in zdaj v najbolj čarobno božično doživetje – 30. tradicionalne Žive jaslice v Postojnski jami

Naprej omenimo, da se Park Postojnska jama in njegove znamenitosti v drugi luči začenjajo z adventom. To je po delu leta, ki ga pričara tradicionalna božična tržnica, pravljično doživetje v Postojnski jami. Lepo, prijazno in pravo doživetje.

A doživetje, ki znameniti Postojnski jami da nepozaben čar, pa so žive Božične jaslice. Letos so jubilejne in sicer tridesete.

Ob tem velja dodati, da so te enkratne žive jaslice v Postojnski jami v treh desetletjih postale najbolj pričakovan dogodek v letu v Sloveniji, no pa ne samo v Sloveniji. Namreč, biblijski prizori o zgodbi rojstva odrešenika potekajo vzdolž celotne Postojnske jame in v njenih najlepše okrašenih dvoranah je edinstvena priložnost, da si lahko obiskovalci ogledajo celotno Postojnsko jamo in to res enkratno in nepozabno božično predstavo.

No, in mi smo si jih za vas ogledali ta četrtek, 19. decembra, in sicer z vsemi tistimi, ki organizirajo to enkratno prireditev, a seveda tudi s tistimi, ki vam bodo pričarali to enkratno doživetje.

Vsi, ki si želite ta res največji božični spektakel ogledati (organizatorji priporočajo predhodne rezervacije, vsaj za večje skupine) boste to lahko storili, in sicer 25., 26., 27., 28., 29. in 30. december 2019.

Skrivnostna podzemna lepotica vam bo ponudila najlepšo kuliso, ki jo je milijone let potrpežljivo ustvarjala mati Narava. Več kot 150 lokalnih igralcev skupaj z vrhunskimi glasbeniki vam bodo pripravili božično predstavo globoko pod površjem.









Deležni boste 16 prizorov iz biblijskih zgodb, ki so razmeščene in postavljene ob 5 kilometrov dolgi turistični poti, ki jo razsvetljuje 2100 barvnih luči.

Letošnje žive jaslice bodo ponovno zasijale z avdio-vizualnimi efekti ter kostumi magičnega gledališča Serpentes. Poleg prej omenjenih domačih igralcev bo letošnja prireditev gostila tudi vrhunske glasbenike, med katerimi bodo gotovo izstopali trije izjemni vokalisti. Nuša Derenda, ki bo zapela Ave Mario, Luka Sešek, ki vas bo navdušil s svojo interpretacijo Svete noči, v veliki Koncertni dvorani pa bo ob zaključku predstave odmeval angelski glas operne pevke Urške Kastelic, in to v posebni krogli.







In še eno stvar moramo izpostaviti, kar je letos novost. To pa so unikatne mehanske jaslice, ki v miniaturi prikazujejo Postojnsko jamo in legendarni jamski vlakec. To izjemo delo je ustvaril gospod Bernard Bole, ki je za izdelavo potreboval, ne boste verjeli 10 let oz. 2.500 ur.

Dobro je vedeti! 90 minut trajajoča predstava se odvija ob 5 kilometrov dolgi turistični poti. Prve tri in pol kilometre predstave si boste ogledali med vožnjo z vlakom, drugi del pa med hojo po kilometer in pol dolgi poti.

















Predstava bo navdušila tudi najmlajše. Ogled je možen tudi z otroškimi in invalidskimi vozički (samo ob predhodni najavi). Ob tem pa organizatorji priporočajo udobna oblačila in športno obutev, zeblo pa vas zagotovo ne bo, saj je v jami stalna temperatura 10 °C.

No, in še dodatek, ki je pomemben! Če boste prišli z avtomobilom ni težav, saj je znano, da ima Postojnska jama veliko in urejeno parkirišče. Velja pa vedeti, da ogled ni zastonj. Koliko boste morali odšteti, da doživite svetopisemsko zgodbo v dih jemajočem okolju Postojnske jame in se prepustite edinstvenemu pravljičnemu vzdušju, ki vam jih bodo ponudile 30. tradicionalne Žive jaslice v Postojnski jami, pa najdete na tej POVEZAVI./Prispevek pripravili: Jože Jerman/Alenka T. Seme in Janez Temlin/Foto in video: JT/LNovice