Huawei Mate 30 Pro 5G na vrhu lestvice DxOMark

Eden od najbolj uveljavljenih portalov za testiranje kamer in fotoaparatov je objavil temeljit preizkus zadnje kamere pametnega telefona Huawei Mate 30 Pro 5G, v katerem so mu dodelili 123 točk. S tem se je zavihtel na prvo mesto tik pred modelom Huawei Mate 30 Pro, ki z dvema točkama manj trenutno deli drugo mesto.

Sistem štirih zadnjih kamer narejen je v sodelovanju z nemškim podjetjem Leica. Dve glavni kameri, od teh ima ena širok vidni kot, sta opremljeni s tipalom ločljivosti 40 milijonov slikovnih pik, njuno delo pa podpira 8 milijonska kamera s teleobjektivom (zaslonka f/2.4) in 3D kamera (ToF) za globinsko zaznavo. Občutljivi glavni kameri omogočata osupljive fotografije, ki se lahko primerjajo s fotografijami, posnetimi s profesionalno fotografsko opremo. Tipalo veliko 1/1,54 palca z občutljivostjo ISO 51200, filtrom RGGB in zaslonko f/1.8 omogoča zajem video posnetkov z razširjenim dinamičnim razponom razločljivosti 4K pri hitrosti zajema 60 sličic na sekundo ter zelo počasnega gibanja s hitrostjo 7680 sličic na sekundo. Podprto pa je tudi snemanje videa v časovnih intervalih v ultra širokem kotu razločljivosti 4K v vseh svetlobnih razmerah in profesionalni učinki zamegljenega ozadja. Druga kamera v sistemu dveh glavnih, pa ima tipalo veliko 1/1,7 palca, filter RYYB sposobno zajeti do 40 odstotkov več svetlobe za snemanje v slabih svetlobnih razmerah z impresivno občutljivostjo ISO 409600 in zaslonko f/1.6.

Preizkus je sestavljen iz ocene zmogljivosti kamer med fotografiranjem in snemanjem videa. Impresivnih 134 točk je pametni telefon Mate 30 Pro 5G osvojil za fotografijo, pohvalili pa so visoko raven prikaza podrobnosti, natančnost ekspozicije, kakovosti prikaz barv in natančnost globine pri učinku zamegljenega ozadja. Odlično pa se je telefon izkazal tudi v video zmogljivostih. Zanje so mu namenili 102 točk, posebej pa so pohvalili dobro upodabljanje podrobnosti, natančno ekspozicijo, učinkovito stabilizacijo slike in hitro, natančno in konsistentno samodejno ostrenje.

Pametni telefoni Huawei so trenutno zasedli vrh lestvice DxOMark. Poleg omenjenih na njej najdete tudi telefon z najboljšo selfi kamero, Huawei Nova 6 5G, model Mate 20 X pa je še vedno na vrhu lestvice v kakovosti zvoka v video posnetkih. Za več informacij o testih DxOMark obiščite www.dxomark.com./LN: Foto: press Sidera d.o.o, komunikacijska agencija