Podaj svojo dlan že 8. leto za družine v stiski

Anina zvezdica in Spar Slovenija sta letos že osmo leto zapored združila moči v decembrski akciji »Podaj svojo dlan«, da bi družinam v stiski polepšala praznične dni. V sklopu akcije je SPAR Slovenija Anini zvezdici predal donacijo izdelkov v vrednosti 7.500 evrov ter v sodelovanju z dobavitelji razdelil več kot 100 igrač.

V decembrskem času, ko nas obdajata domačno vzdušje in sreča v krogu najbližjih, ne smemo pozabiti na tiste, ki so zaradi različnih življenjskih okoliščin prikrajšani za toplino doma in praznična doživetja. Z namenom spodbude solidarnosti in medsebojnega povezovanja, sta Anina zvezdica in SPAR Slovenija tudi letos pripravila tradicionalno decembrsko akcijo »Podaj svojo dlan«, katere cilj je zagotoviti pomoč družinam, ki pomanjkanje najbolj občutijo v času praznikov in medsebojnega obdarovanja.

V okviru akcije, ki poteka do konca letošnjega leta, se zbira hrana z daljšim rokom uporabe, ki bo nato predana družinam v stiski. Na tem mestu SPAR Slovenija vabi tudi svoje kupce, da položijo svoj kamenček v mozaik dobrodelnosti in prispevajo hrano v katerega od označenih vozičkov Anine zvezdice, ki se nahajajo v trgovinah SPAR, INTERSPAR in SPAR partner ter v skladiščih Anine zvezdice (Ljubljana, Trbovlje, Radovljica, Kamnik, Murska Sobota). Podjetje SPAR Slovenija je v okviru akcije Anini zvezdici predalo tudi donacijo izdelkov v vrednosti 7.500 evrov in 100 igrač, ki jih bodo razdelili med najmlajše.

Pobudnica projekta Ana Lukner Roljič je o akciji dejala: »Ko se v mestih prižgejo lučke in se za nas začne praznični december, se moramo zavedati, da so med nami tudi posamezniki in družine v stiski, ki se v pomanjkanju težko prepustijo prazničnemu vzdušju. Cilj akcije »Podaj svojo dlan« je s skupnimi močmi razširiti praznični duh med vse ljudi, tudi tiste, ki se zaradi pomanjkanja težko prebijajo iz dneva v dan. Že osmo leto zapored v akciji sodeluje tudi SPAR Slovenija, kar me nadvse veseli, saj z njihovo pomočjo lahko razveselimo številne družine in jim s tem polepšamo praznike.«/LN