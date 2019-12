Vpogled v nekatere statistične podatke za Slovenijo za leto 2019

Ob koncu leta, tokrat za leto 2019 Statistični urad Republike Slovenije (SURS) objavlja najnovejše uradne statistične podatke o stanju v državi. Tukaj predstavljamo njihove zbrane podatke, ki so zaznamovali iztekajoče se leto 2019 in pregled podatkov po različnih področjih, ki ji pa najdete na njihovi spletni strani. Velja dodati, da se res pregledna in poučni za vse državljane.

Da ne boste iskali, smo pripravili povezave po področjih, in sicer:

V 2018 delovalo 18 % hitrorastočih podjetij več kot v letu 2017

BDP je bil v 2018 glede na 2017 v povprečju višji za 6,4 %. Najbolj se je zvišal v osrednjeslovenski (za 7,3 %), najmanj pa v goriški statistični regiji (za 3,7 %). Zaposlenost se je zvišala v vzhodni Sloveniji za 3,3 %, v zahodni pa za 3,1 %.

158,1 milijarde EUR vredna nefinančna sredstva slovenskega gospodarstva so konec leta 2018 predstavljala 3,5-kratno vrednost BDP; osnovna sredstva (neto) so bila vredna 138,1 milijarde EUR, zaloge v bilancah gospodarstva pa 20 milijard EUR.

V turističnih nastanitvenih obratih so v oktobru 2019 zabeležili več kot 460.000 prihodov turistov in nekaj več kot milijon njihovih prenočitev. Prihodov je bilo za 6 % več, prenočitev pa približno toliko kot v oktobru 2018. 69 % turističnih prenočitev so ustvarili tuji turisti.

S kazalniki ciljev trajnostnega razvoja Slovenije spremljajo napredek Slovenije pri doseganju 17 ciljev trajnostnega razvoja iz Agende 2030.

Število prebivalcev Slovenije 2.089.310

Povprečna mesečna bruto plača1.741,70 € – Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki so ga kot plačilo za mesec dela prejele osebe, zaposlene pri pravnih osebah.

Stopnja anketne brezposelnosti 4,8 % – Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta) 2,3 % – Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega let

Inflacija – letna stopnja rasti cen 1,4 % – Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

In koliko prebivalcev ima Slovenija – Prebivalstvo Slovenije je 1. julija 2019 sestavljalo 1.045.835 moških in 1.043.475 žensk, skupaj 2.089.310 prebivalcev in prebivalk. Prvič v več kot 160-letni zgodovini, odkar imamo zanesljive podatke o prebivalstvu na sedanjem ozemlju Slovenije, je bilo med prebivalci in prebivalkami več moških kot žensk. Táko številčno razmerje med spoloma je predvsem posledica močnejšega priseljevanja iz tujine, saj je med priseljenimi tujimi državljani izrazito več moških kot žensk. Med državami članicami EU-28 je več moških kot žensk le še med prebivalstvom Švedske, Malte in Luksemburga.

To in še več, vam prinaša Statistični urad Republike Slovenije (SURS), ki sproti objavlja najnovejše uradne statistične podatke o stanju v državi./Vsi podatki povzeti po SURS./LN