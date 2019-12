Naš košarkarski as spet najboljši pod košem svojih konkurentov

Tako v Sloveniji, predvsem pa v ZDA s poudarkom na ekipi Dallasa, so le dočakali vrnitev Luke Dončića na parket po poškodbi gležnja, ki si ga je poškodoval 14. decembra proti Miamiju. Potem, ko je slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić sodeloval na zadnjem treningu moštva Dallas Mavericks brez kakršnih koli omejitev, se je to pokazalo tudi na igrišču, in sicer proti San Antonio Spursom

Luka je bil namreč spet prvi strelec Dallasa za domačo zmago proti San Antonio Spurs s 102:98, in sicer jim je v času v 33 minutah igre koš napolnil s 24 zadetki, ob tem dosegel še 10 skokov in soigralcem zagotovil osem podaj.

Torej se ve! Naš košarkarski as je spet pod košem svojih konkurentov. Kot kaže bo v ligi NBA spet tako, kot mora biti, in sicer v znamenju našega čudežnega Luke.

DALLAS – SAN ANTONIO – 102:98 (20:24, 32:23, 27:27, 23:24)

Dončić 24 (9/23 iz igre, 1/6 za tri, prosti meti 5/8), 10 skokov in 8 podaj v 33 minutah, Hardaway 17, Porzingis in Finney Smith po 13, Wright 12, Powell 11, Kleber in Brunson po 6; DeRozan 21 (8/15 iz igre), Gay 18 (4/7 za tri), Aldridge 17, White 10, Mills 8, Forbes 7, Pöltl 6, Lyles 5, Murray 4, Belinelli 2.