Letos na območju Trsta za 50 odstotkov migrantov več kot lani, v Sloveniji za 70,9 odstotka

Kot poročajo STA, je število migrantov, ki so jih letos ustavili na območju Trsta, se je v primerjavi z lanskim letom povečalo za 50 odstotkov. Od tega naj bi jih 4000 odkrili na meji s Slovenijo, 1300, ki so prestoli slovensko – italijansko mejo pa je prostovoljno na italijanski policiji zaprosilo za mednarodno zaščito, je na včeraj na posebni novinarski konferenci ob koncu leta obelodanil načelnik tržaške policije.

No, tudi v Sloveniji po javno objavljenih podatkih slovenske policije je še huje, saj je ta v obdobju od 1. 1. 2019 do 30. 11. 2019 na območju Republike Slovenije obravnavala 15.221 (8.905) ilegalnih prehodov državne meje, da se ve, gre tiste, ki ji jih je uspela obravnavati. In to obravnavno število zajetih migrantov se je v enakem obdobju glede na preteklo leta 2018, povečalo za 70,9 odstotka

Ob tem velja dodati, da je v enajstih mesecih letošnjega leta v Sloveniji 4.734 ilegalnih migrantov izrazilo namero podaje prošnje za mednarodno zaščito. Med njimi je bilo največ državljanov Alžirije. V lanskem enakem obdobju je bilo obravnavanih 4.100 namer, število se je od lani povečalo za 15,5 odstotkov. Navedeni ilegalni migranti so bili v nadaljnji postopek predani pristojnemu organu s področja mednarodne zaščite.

No, in vsi ti migranti so vstopili v Sloveniji in nato iz Slovenije v Italijo preko meje Slovenije in Hrvaške, in sicer ali organizirano preko kriminalnih združb, ki jim pomagajo pri tem, ali pa vstopajo po skupinah preko zelene meje med Slovenijo in Hrvaško.

Se razume pred tem na mejah med Hrvaško s Srbijo ali meje Hrvaške z BiH. Torej preko tistih meja, za katere naj bi Hrvaška po merilih Evropske komisije (po Juckerjevih “pravilih”) izpolnjevala skupna schengenska pravila za kontrolo na “svojih” zunanjih mejah med Srbijo, BiH in Črno goro. Zanimivo na mejah, za katere sploh še ni določeno, kje te točno potekajo.

Je pa res, da tudi Slovenija svoje južne meje (meje s Hrvaško, ki prav tako še ni dokončno določena) nima pod ustrezno kontrolo, saj se število migrantov z vstopom v Slovenijo v zadnjem letu spet drastično povečuje. Da podatek, ni dodan brez razloga, dodajmo še javno objavljene podatke slovenske policije, in sicer – Nedovoljene migracije v obdobju od 1. januarja do 30. novembra 2019.