Deseti trojni dvojček Luke Dončiča v letošnji sezoni/ 39 točk, 12 skokov in 10 podaj/ ni bil dovolj za zmago Dallasa

Slovenski košarkarski as Luka Dončić je dosegel že deseti trojni dvojček v letošnji sezoni/ 39 točk, 12 skokov in 10 podaj/ in Dallas vrnil v igro za zmago po zaostanku 20 točk. A njegov dosežek, ob ne prav razpoloženih soigralcih njegove ekipe, ni bil dovolj za zmago Meveriksov nad gostujočimi košarkarji Charlotte, ki uspeli izsili podaljšek in tekmo dobili z izidom 123 : 120.

DALLAS – CHARLOTTE

* 120:123 (20:32, 24:25, 40:23, 19:23)

Dončić 39 (14/32 iz igre, 5/15 za tri, prosti meti 6/6), 12 skokov in 10 podaj v 43 minutah, Kleber 24 (6/12 za tri), Finney Smith 15 in 8 skokov, Se. Curry 12, Powell in Barea po 11, Jackson 6, Brunson 2; Rozier 29 (10/15 iz igre, 5/8 za tri), Graham 27 in 13 podaj, Washington 19 (9/12 iz igre), Bridges (11 skokov) in Biyombo (13 skokov) po 11, Zeller 10, Williams 7, Bacon 6, Monk 3.

* – po podaljšku

A ob tem velja dodati še izjavo trenerja Dallasa, ki je po temi dejal nekako tako: “Že vso sezono opozarjam, da tekmeci igrajo zelo grobo proti Dončiću. Res je izjemen igralec in seveda ga bodo konkurenti pokrivali z vsemi sredstvi. A nisem zadovoljen, ko vidim, da je vseskozi popraskan po rokah. To se ne bi smelo dogajati,” je bil jezen trener Carlisle.

K tej izjavi trenerja Carlisla velja dodati naš pogled: To kar počnejo nekateri košarkarji Luki Dončiću, dokazuje, da je Luka pač trn v peti nekoč “pokroviteljski” večini NBA/https://www.nba.com/ igralcem, do igralcev, ki pridejo v ZDA iz Evrope (Loka Dončić iz SLOVENIJE). A, ker se je pojavil “neki” genialec Luka, ki jih ima le dobrih 20, jih seveda moti, da morajo zdaj oni sodelovati v njegovem “izobraževalnem centru”. Da, tudi to je razlog Lukinih popraskanih rok in namernih napadov nanj./LN