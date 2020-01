Samsung predstavil Galaxy A71 in Galaxy A51

Ljubljana, Slovenija – 7. januar 2020 – Družini Samsung Galaxy A pametnih telefonov sta se pridružila najnovejša člana, Galaxy A71 in Galaxy A51, ki sta zasnovana tako, da vključujeta najnovejše inovacije ter uporabnikom nudita izjemne izkušnje. Odlikuje ju zmogljiva baterija, ki bo vedno v koraku z vašim aktivnimi življenjskih slogom, pametnejša kamera, ki vam bo pomagala zajeti svet, kot ga vidite, in brezkončni-O zaslon, ki omogoča popolno vizualno izkušnjo.

“Navdušeni smo nad širjenjem Galaxy A družine z Galaxy A71 in Galaxy A51 pametnima telefonoma. Od lanskoletne predstavitve so Galaxy A pametni telefoni postali eni najbolj priljubljenih pametnih telefonov,” je povedal DJ Koh, predsednik in izvršni direktor poslovanja IT in mobilnih komunikacij pri Samsung Electronics. “Zavedamo se, da si uporabniki želijo naprav, ki so modne, imajo zmogljivo baterijo in nudijo napredne uporabniške izkušnje – ponosni smo, da lahko vse to zagotovimo z novima Galaxy A71 in Galaxy A51.”

Napredne izkušnje s kamero





Galaxy A71 in Galaxy A51 bosta s štirimi kamerami zajela tiste trenutke v življenju, ki so vam najbolj pomembni. Galaxy A71 in Galaxy A51, z glavno, ultra široko, makro in globinsko kamero, omogočata, da posnamete osupljive posnetke z vsemi podrobnostmi.

Galaxy A71 ima glavno kamero s 64 milijoni slikovnih pik, Galaxy A51 pa vključuje glavno kamero z 48 milijoni slikovnih pik. Ultra široka kamera omogoča 123-stopinjsko vidno polje, s čimer lahko na posnetkih zajamete skoraj vse, kar vidijo vaše oči, makro kamera pa omogoča fokus na podrobnostih izbranega predmeta. Z globinsko kamero in Sprotnim ostrenjem pa lahko zameglite ozadje ter prilagodite globino polja za čudovite umetniške posnetke.

Snemanje visoko kakovostnih videoposnetkov

S Super stabilnostjo lahko na profesionalnem nivoju posnamete skoraj vsa svoja doživetja. Super stabilnost odstranjuje tresenje, ne glede na to, ali snemate premikajoče se stvari, ali se premikate vi. Tudi, ko hodite ali tečete za svojimi hišnimi ljubljenčki, Super stabilnost omogoča zajetje vsakega trenutka.

Izjemna vizualna izkušnja

Tako Galaxy A71 kot tudi Galaxy A51 nudita Super AMOLED brezkončni-O zaslon od roba do roba. Nova pametna telefona, z zaslonoma velikosti 17,02 centimetra in 16,51 centimetra, nudita izjemno uporabniško izkušnjo – pozabite na svet okoli sebe in si oglejte svojo najljubšo oddajo na enem največjih zaslonov pri Samsung pametnih telefonih doslej.

Ostanite povezani dlje časa

Galaxy A71 in Galaxy A51 imata 4.500 mAh in 4.000 mAh bateriji, ki vam bosta omogočili uporabo pametnega telefona čez cel dan. Z zmogljivostmi hitrega polnjenja s 25 in 15 W se pametna telefona hitro polnita in sta skoraj takoj pripravljena za ponovno uporabo. Oba pametna telefona vključujeta številne napredne funkcije, vključno s Samsung Knox varnostno platformo. Za več informacij obiščite http://www.samsungmobilepress.com.