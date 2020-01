Sezona 2019/20 je za Cankarjev dom (CD) jubilejna, saj mineva 40 let, odkar so v dvoranah CD prvič zaživeli kulturno-umetniški in kongresni dogodki. Jubilej osrednji slovenski kulturni in kongresni center spremlja z različnimi dogodki, ki se bodo iztekli septembra 2020 z vstopom v novo sezono.

Po besedah generalne direktorice Uršule Cetinski je »Cankarjev dom v zadnjih štirih desetletjih pustil močan pečat, vplival je na življenje naše skupnosti, z umetnostjo, kongresnimi, družabnimi in protokolarnimi prireditvami je zaznamoval tudi naša posamična izkustva, bil pa je tudi prizorišče prelomnih zgodovinskih trenutkov, ki so korenito spreminjali tako družbeno ureditev kot način bivanja«.

Obhajanje jubilejne sezone je dialog s preteklostjo in hkrati pogled v prihodnost. V tem duhu je Cankarjev dom septembra 2019 vstopil v jubilejno sezono s prenovljeno Stekleno dvorano Lili Novy, pri prenovi, med katero je bila v dvorano vgrajena sodobna tehnologija, pa se je vizualna podoba prostora vrnila v čas zamisli in zasnove prof. Edvarda Ravnikarja; prosojna dvorana omogoča povezanost med Parkom Sveta Evrope in Trgom republike.

Osrednji dogodek 40. jubilejne sezone je nocojšnje odprtje razstave Vintage CD, saj predstavlja tehnično opremo z vseh področij tehničnega gledališča, ki je v preteklosti omogočila izvedbo številnih presežnih predstav na odrih Cankarjevega doma. Na zaslonih takratnih dni bodo obiskovalci lahko ujeli krhkost minulih odrskih trenutkov ter s pomočjo VHS zapisov in posnetkov obujali spomine na doživete odrske presežke. Na ogled bodo tudi svetila, ki so nekdaj sooblikovala podobe odrskega dogajanja, spremembe razpoloženja in odločilnih trenutkov. Razstavo je zasnovala Karmen Klučar, tehnična direktorica Cankarjevega doma, postavitev pa je delo Irene Pivka.

Praznovanje jubilejne 40. sezone Cankarjevega doma se bo nadaljevalo februarja 2020, ko bodo v Veliki sprejemni dvorani znova izobešene restavrirane tapiserije (6 x 4 m), ki so bile zasnovane in izdelane posebej za Cankarjev dom med letoma 1979 in 1980. Zamisli za izdelavo tapiserij površine 6 x 4 metre so na podlagi likovnih del priznanih umetnikov prispevale vse republike nekdanje Jugoslavije razen Črne gore kot tudi avtonomni pokrajini. Po štiridesetih letih je bilo tapiserije treba restavrirati in temeljito očistiti. To zahtevno delo je za Cankarjev dom opravilo belgijsko podjetje De Wit, specializirano za tako zahtevne restavratorske podvige. Tapiserije bodo Veliko sprejemno dvorano zopet krasile po 5. februarju 2020./LN/Foto: Arhiv:CD