Slovenska inženirka leta 2019 je Aida Kamišalić Latifić

Ljubljana, 9. 1. 2020 – Na sinočnji slavnostni razglasitvi v ljubljanskem Cankarjevem domu so podelili naziv slovenska Inženirka leta 2019. Ta laskavi naziv je za svoje strokovno znanje prejela dr. Aida Kamišalić Latifić, soizumiteljica patenta, ki se kot raziskovalka na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, ukvarja predvsem s tehnologijo veriženja blokov. Kipec Slovenska inženirka leta 2019 ji je na dogodku izročila lanska, prva slovenska inženirka leta Dora Domajnko.

Izborna žirija Inženirke leta 2019 je Aidino življenjsko zgodbo prepoznava kot navdih mladim, da sledijo svojim inženirskim sanjam – četudi so razmere, v katerih sanjarijo, zahtevne. Aida je namreč zgled, kam pripeljejo ambicija, pogum in vztrajnost, če pot osvetljuje svetilnik znanja in zaupanje vase.

Mlado Aido je v 90. letih iz Bosne in Hercegovine v Slovenijo namreč pregnala vojna. Misel: »Lahko ti vzamejo vse, razen znanja,« je postala njeno temeljno vodilo. Pridobivanje znanja jo je vodilo od begunskega centra in šole preko Prve mariborske gimnazije do Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko na Univerzi v Mariboru. V akademskem okolju je kasneje našla tudi svoj poklicni dom.

Mama, nogometašica in pobudnica družbene iniciative za dekleta

Poleg strokovnih dosežkov in z izjemno življenjsko zgodbo Aida navdihuje tudi s svojo osebnostjo. Je mati dveh otrok in članica ženske nogometne ekipe ter je ob tem tudi družbeno angažirana. Je članica pobude Ladies in Informatics in prispeva k oblikovanju dekletom prijaznega delovnega okolja na Inštitutu za informatiko. S širino duha v vsakem delu svojega življenja deluje za skupno dobro.

»Sama nisem imela v družini zgleda, sem se pa za študij odločila pragmatično. Raziskala sem, kaj me veseli, v čem sem dobra in kaj družba potrebuje. In ugotovila, da potrebuje inženirje in inženirke računalništva ter informatike. Potrebuje jih tudi še danes in v prihodnje, zato upam, da smo s svojim zgledom mlade spodbudili k temu,« je ob razglasitvi izpostavila Aida.

Zgledi za mlade kaj inženirke v družbi delajo in dosegajo

Preden so se v natrpano polni dvorani predstavile letošnje nominiranke za Inženirko leta 2019, sta vlogo inženirstva, njegov gospodarski in družbeni prispevek ter potrebo po zgledih predstavila minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo, in ministrica za delo, družino in socialne zadeve mag. Ksenija Klampfer.

V nadaljevanju je Medeja Lončar, direktorica Siemens Slovenija in predsednica uprave Siemens Hrvaška, pobudnica izbora Inženirka leta, v video nagovoru izpostavila, da je problem pomanjkanja žensk v inženirskih poklicih skupen vsem razvitim državam sveta, da pa enako velja za prizadevanja, da to sliko spremenimo: »Ključna sta dva dejavnika, da se dekleta ne odločajo za inženirske poklice. Prvič, ker imajo premalo zgledov. In drugič, ker jim ne znamo razložiti pomembne vloge in prispevka inženirjev k razvoju družbe. Zato smo danes tu. Da izpostavimo vlogo inženirskih poklicev. Da z zgledi predstavimo mladim kaj inženirke v naši družbi delajo in dosegajo. Da spodbudimo mlade, naj sledijo svojim sanjam.«

Mag. Jože Torkar, direktor energetskih in okoljskih rešitev v Petrolu, predsednik projekta Inženirke in inženirji bomo! v okviru katerega poteka drugi letošnji izbor Inženirka leta, pa je spomnil na slovenske dosežke, saj po indeksu človeškega kapitala Slovenci zasedamo 9. mesto na svetu, proizvedemo največ laserjev za medicino in industrijo na prebivalca na svetu, enako pa velja tudi za število raziskovalcev umetne inteligence, saj prvi globalni center za umetno inteligenco pod okriljem Unesca dobiva sedež prav v Sloveniji: »Ti in mnogi drugi dosežki potrjujejo, da smo Slovenci narod inženirjev, inovatorjev in pionirjev. Krepijo nam samozavest in pomagajo razpreti krila mladim, da v prihodnosti ne bodo le uporabniki, temveč razvijalci novih tehnologij.«

Dr. Mark Pleško, predsednik Inženirske akademije Slovenije, govorec na današnji slavnostni razglasitvi, je dodal, da je potrebno vedeti in videti, v čem smo dobri in se na tej osnovi odločiti o svoji karierni poti. Dora Domajnko, prva slovenska Inženirka leta 2018, pa je povzela ključno sporočilo projekta, da je potrebno podreti zid spolnih stereotipov, da so tehniški, inženirski študiji in poklici samo za moške.

Deset letošnjih nominirank za Inženirko leta 2019

Med letošnje nominiranke so bile uvrščene: Aida Kamišalić Latifić, raziskovalka in predavateljica na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru; Ana Robnik, svetovalka za telekomunikacije in skrbnica raziskovalnih projektov v podjetju Iskratel; Barbara Bukvič, pooblaščena inženirka v podjetju IBE; Eneja Osterman, projektna vodja na področju energetskih rešitev v podjetju Interenergo; Kaja Zupančič, avtomatičarka v službi vzdrževanja tovarne v družbi Revoz; Katja Popović, razvojna inženirka v podjetju Gorenje Orodjarna; Mia Lesjak, tehnologinja v oddelku brizganja plastike v podjetju BSH Hišni aparati; Nika Mlinarič, letalska inženirka v podjetju AFormX; Nina Lah, vodja laboratorija za analizo delcev v družbi Lek; Vildana Sulić Kenk, vodja razvojne skupine v podjetju Fotona.

Izbor poteka v soorganizaciji revije IRT3000, družbe Mediade ter drugimi sodelujočimi partnerji. Je del projekta Inženirke in inženirji bomo!, ki mlade z dogodki na gimnazijah in šolskih centrih že deveto leto (od leta 2012) navdušuje za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in inovativnost.

Metodologija izbora Inženirke leta 2019

Na odločitev, katera od letošnjih 10 nominirank predstavlja največji zgled in navdih mladim, so s svojimi glasovi enakovredno vplivale štiri žirije: letošnje in lanske nominiranke za priznanje Inženirka leta, predstavniki medijev, dijakinje in učitelji iz konzorcija gimnazij in šolskih centrov Inženirke in inženirji bomo! ter predstavniki organizatorja in partnerjev izbora Inženirka leta.

Od nevidnosti k navdihu

Drugi slovenski izbor za Inženirko leta, v središče izbora ne postavlja inženirskih dosežkov posameznic, temveč med desetimi nominirankami prepoznava njihov potencial, da so zgled in navdih mlajšim generacijam deklet.

Namen izbora je čim širša in učinkovita družbena promocija inženirk, med katerimi ena prejme priznanje Inženirka leta. V Evropi je namreč na študijskih področjih STEM (ang. Science, technology, engineering, and mathematics) le dobra četrtina deklet, v Sloveniji ena tretjina. Med pomembnimi vzroki, da se dekleta ne odločajo za inženirske poklice, sta tudi pomanjkanje zgledov in neustrezna obrazložitev pomena vloge in prispevka inženirjev k razvoju družbe. Cilj izbora Inženirka leta je s spoznavanjem slovenskih inženirk pokazati, kako zanimive stvari počnejo in kako s svojim znanjem ter delom prispevajo k napredku. Prva slovenska inženirka leta je lani postala Dora Domajnko.

Utemeljitev izborne komisije

Prejemnica naziva Inženirka leta 2019 je dr. Aida Kamišalić Latifić, raziskovalka in predavateljica na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru.

Ustvarjalno žilico je Aida izkazovala že kot študentka. Učne obveznosti je dopolnjevala z delom v študentskem svetu, različnih komisijah in v senatu fakultete. Za uspešno raziskovalno delo je prejela priznanje fakultete in leta 2003 pridobila diplomo univerzitetne diplomirane inženirke. 11 let pozneje je z disertacijo na področju medicinske informatike postala doktorica znanosti s področja računalništva in informatike.

Z raziskovanjem tehnologije veriženja blokov do mednarodnega patenta

Z akademskim delom Aida danes uspešno sooblikuje mednarodne projekte. Kot raziskovalka se v zadnjem času ukvarja s tehnologijo veriženja blokov, kjer ima kot soizumiteljica registriran patent v Sloveniji in vloženo soavtorsko prijavo mednarodnega patenta.

dr. Aida Kamišalić Latifić je zgled, kam pripeljejo ambicija, pogum in vztrajnost, če pot osvetljuje svetilnik znanja in zaupanje vase./LN/Foto: Andrej Križ