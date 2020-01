Raziskava: Digitalna oglaševalska industrija stoji za široko razširjenim zlorabljanjem osebnih podatkov potrošnikov

Nova raziskava razkriva, da digitalna oglaševalska industrija sistematično krši pravice potrošnikov do zasebnosti. Kot je ugotovila nedavna raziskava norveške potrošniške organizacije Forbrukerrådet. Gre široko razširjen pristop zlorabljanja osebnih podatkov potrošnikov, zaradi česar so ti lahko tarče manipulacij in izkoriščanja ugotavlja norveška raziskava.

Ko povzema norveško raziskavo, v sporočilu za javnost Zveze potrošnikov Slovenije, ta v svojem novem poročilu, naslovljenem ‘Out of control’ (kar v slovenskem prevodu pomeni ‘Brez nadzora’) razkriva, da ob vsaki uporabi aplikacij na pametnih telefonih veliko podjetij, ki delujejo v senci in potrošnikom niso znana, prejema osebne podatke, kot so podatki o naših interesih, navadah in obnašanju. Z vsemi informacijami si nato ustvarijo podrobne profile, ki jih uporabljajo za individualno in prilagojeno oglaševanje, kar lahko vodi do diskriminacije, manipulacije in izkoriščanja potrošnikov.

Na primer: tehnike sledenja in profiliranja podjetjem omogočajo izkoriščanje potrošnikovih interesov in ranljivosti ter jih tako prepričajo v nakup stvari, ki jih sicer ne bi kupili. Vseprisotno sledenje lahko privede tudi do tega, da bodo potrošniki izgubili zaupanje v digitalne storitve.

Kompleksnost digitalne oglaševalske mašinerije potrošnikom onemogoča sprejemanje informiranih odločitev o tem, kako se bodo njihovi osebni podatki zbirali, delili in uporabljali. Takšen sistem masovnega komercialnega nadzora je v nasprotju s temeljnimi pravicami potrošnikov.

Na podlagi ugotovitev raziskave je norveška potrošniška organizacija vložila prijave zaradi kršitve Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) proti mobilni aplikaciji Grindr in petim podjetjem iz digitalne oglaševalske industrije, ki so pridobivala osebne podatke prek te aplikacije.

Zato je Zveza potrošnikov Slovenije pozvala informacijskega pooblaščenca, naj razišče v poročilu ‘Out of Control’ opisane prakse oglaševalske industrije in ukrepa. Sistematična zloraba osebnih podatkov potrošnikov se po njihovem namreč mora čim bolj preprečiti in onemogočiti.

Hkrati Zveza potrošnikov Slovenije poziva podjetja, ki uporabljajo tovrstno digitalno oglaševanje, da izberejo druge načine, ki ne zlorabljajo osebnih podatkov njihovih kupcev – torej ne temeljijo na množičnem nadzoru potrošnikov. Med njimi omenjajo kontekstualno oglaševanje in druge tehnologije, ki se ne zanašajo na nenadzorovano zbiranje in širjenje osebnih podatkov.

“Potrošniki imajo izredno malo možnosti, da bi sami omejili ali preprečili množično sledenje in deljenje osebnih podatkov, ki se dogaja na spletu. Zato je naloga nadzornih organov, da sprejmejo ustrezne ukrepe in zaščitijo potrošnike,” opozarja Matjaž Jakin iz pravne pisarne Zveze potrošnikov Slovenije./LN/Foto: le predstavitvene fotografije – arhiv LN