Slovenija bo tudi v letu 2020 atraktivna za avstrijske investicije

Zadnja anketa ADVANTAGE AUSTRIA Ljubljana na temo aktualne gospodarske in investicijske klime v Sloveniji je razkrila, da je za avstrijskimi podružnicami v Sloveniji zelo uspešno leto 2019 in da v leto 2020 vstopajo z mešanimi pričakovanji.

Kar posebej razveseljuje, je, da 75 % avstrijskih podjetnikov meni, da bo Slovenija tudi v letu 2020 atraktivna za nove investicije. Peter Hasslacher, direktor ADVANTAGE AUSTRIA Ljubljana, izpostavlja: »Slovenija je privlačna za avstrijske investicije predvsem zaradi geografske lege, neposredne bližine in kvalificirane delovne sile. Kot del skupnega trga EU nudi številne prednosti, obenem pa omogoča neposredni dostop do trga Jugovzhodne Evrope.« Napovedi za 2020 so za ščepec bolj pesimistične kot so bile v preteklih letih – še lansko leto je namreč kar 91 % avstrijskih podjetnikov izrazilo, da je investicijsko okolje v Sloveniji zelo privlačno in da bi ponovno investirali v Sloveniji.

Kaj avstrijska podjetja sporočajo slovenski vladi?

Rezultati ankete kažejo, da so avstrijska podjetja zelo zadovoljna s kakovostjo, izobrazbo in motivacijo delovne sile v Sloveniji, z dostopom do javnih razpisov ter davčnim sistemom v najširšem smislu. Kritične točke slovenskega investicijskega okolja ostajajo davčna obremenitev podjetij, javna uprava, nefleksibilnost delovnega prava, plačilna nedisciplina ter nizka razpoložljivost delovne sile.

Predstavniki avstrijskega gospodarstva v Sloveniji izpostavljajo, da so glavni problemi že vrsto let isti in da je skrajni čas za konkretne ukrepe in reforme. Od vlade pričakujejo zmanjšanje davčnih obremenitev in administrativnih ovir, večjo fleksibilnost trga dela, več odprtosti in transparentnosti ter preprečevanje korupcije. Peter Hasslacher je kritičen: »Vsako leto opažamo, da točke nezadovoljstva ostajajo iste, potrebnih reform pa ni. Želimo si konkretnih ukrepov, le tako bo Slovenija tudi v prihodnje privlačna za tuje investicije.«

Pomanjkanje kvalificirane delovne sile: Je rešitev dualni sistem izobraževanja?

Eden glavnih problemov, s katerim se srečujejo avstrijski investitorji v Sloveniji, je tudi pomanjkanje kvalificirane delovne sile. Manko je tokrat zaznalo 63 % vprašanih (2019: 47 %), od tega je 64 % navedlo, da iščejo predvsem delavce s srednješolsko izobrazbo. Pri ADVANTAGE AUSTRIA Ljubljana menijo, da je rešitev tudi v dualnem poklicnem izobraževanju. Peter Hasslacher poudarja: »V Avstriji je srednješolski izobraževalni sistem organiziran dualno, kar pomeni, da je teoretičen pouk v šoli kombiniran s praktičnim usposabljanjem oziroma vajeništvom v podjetju.

Dualni sistem prinaša veliko pozitivnih učinkov, predvsem pa prihajajočim generacijam omogoča boljšo pripravljenost na trg dela in jim olajša iskanje prve zaposlitve.«

Avstrija z naskokom največji tuji investitor v Sloveniji

Slovenijo in Avstrijo povezuje dolgoletno, intenzivno, zelo uspešno in dinamično gospodarsko sodelovanje. Blagovna menjava med državama je lani znašala približno 5,5 milijarde evrov, avstrijska podjetja pa so s približno 3,6 milijardami evrov največji tuji investitor v Sloveniji (op. Luksemburg 2,1 mrd. evrov, Švica 1,6 mrd. evrov, Nemčija 1,4 mrd. evrov). Na trg vstopajo nova avstrijska podjetja, obstoječa pa širijo svojo prisotnost v Sloveniji in vlagajo v nove proizvodne zmogljivosti.

V Sloveniji je trenutno več kot 1.000 podružnic z večinskim avstrijskim kapitalom, ki zaposluje približno 20.000 ljudi. Največ avstrijskih naložb je v Osrednjeslovenski regiji in na vzhodu Slovenije.

Največ vlagateljev prihaja z Dunaja, sledita Koroška in avstrijska Štajerska. ADVANTAGE AUSTRIA Ljubljana je svojo vsakoletno anketo med avstrijskimi podružnicami v Sloveniji tokrat izvedla v sodelovanju z Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani./LN