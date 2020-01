Začela se je akcija »Šolar na smuči 2020«

Smučanje je pregovorno slovenski šport in zanimanje zanj se v zadnjih letih ponovno povečuje. Če je bilo smučanje še dve desetletji nazaj dosegljivo vsem se v zadnjih letih opaža, da smuča vedno manj otrok. Da bi čim večjemu številu otrok omogočili to lepo izkušnjo, bo že šesto leto zapored med 20. in 24. januarjem potekala akcija Šolar na smuči.





Otroci bodo s pomočjo te akcije smučali na Krvavcu, Rogli, Mariborskem Pohorju in Cerknem ter Gačah. Ti smučarski centri bodo skupaj s Smučarsko zvezo Slovenije, Zavodom za šport Republike Slovenije Planica in Policijo, učencem četrtih in petih razredov osnovnih šol omogočili brezplačno, zabavno in predvsem poučno smučarsko izkušnjo.

Uraden začetek akcije Šolar na smuči je bil že včeraj, 19. januarja 2020, na smučišču Krvavec, ki je tudi glavni pobudnik akcije, ki vsem otrokom do 15. leta omogočilo brezplačno smučanje in zanje pripravilo tudi animacijski program, približno 250 otrok pa se je brezplačno učilo smučarskih zavojev v šoli smučanja.

Včerajšnjega odprtja projekta Šolar na smuča so se udeležili predstavniki organizatorjev in podpornikov akcije. Med njimi so bili tudi ambasador te akcije in slovenski smučar Jure Košir, direktor Smučarske zveze Slovenije Franci Petek in minister za šolstvo in šport Jernej Pikalo.

Res pohvalno, da so se našli organizatorji, ki bodo otrok omogočili to lepo izkušnjo./LN/Foto: arhiv: Krvavec in LN