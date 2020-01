EP v rokometu 2020: Danes odločilni dan za slovenske rokometaše

Švedski Malmö bo danes prizorišče odločilne tekme letošnjega evropskega prvenstva slovenskih rokometašev, ki to leto poteka kar v treh državah, in sicer na Švedskem in Norveškem ter v Avstriji.

Pred slovenskimi rokometaši je ena najbolj pomembnih tekem, in sicer tekma z reprezentanco Portugalske. V primeru zmage si bodo slovenski rokometaši zagotovili najbolj prestižne tekme, ki bodo med 24. in 26. januarjem v Stockholmu, hkrati še nastop na aprilskih kvalifikacijah za letošnje olimpijske igre v Tokiu.

Članski reprezentanci Slovenije in Portugalske sta doslej v moški članski konkurenci odigrali šest medsebojnih tekem. Precej uspešnejši so bili Slovenci, ki so zmagali petkrat, Portugalci pa samo enkrat.

Prvič so se slovenski in portugalski rokometaši pomerili na evropskem prvenstvu leta 1994, ki ga je gostila prav Portugalska, Slovenija pa je v Portu zmagala s 23:22. Najvišja razlika na dosedanjih medsebojnih tekmah je bila leta 1999 v Koldingu na Danskem, ko so Slovenci na pripravljalni tekmi zmagali kar z devetimi zadetki razlike (28:19).

Portugalci so edino zmago dosegli pred enajstimi leti na evropskem prvenstvu na Hrvaškem. V skupini na Reki so slavili z 28.27. Od skupno šestih tekem so se kar štiri končale z razliko samo enega zadetka (tri v korist Slovenije in ena v korist Portugalske). Tekma med Slovenjo in Portugalsko se bo začela ob 16. uri.

Malmö je tretje največje mesto na Švedskem. Leži na skrajnem jugu Švedske ob ožini Øresund. Skupaj z danskim Københavnom na drugi strani ožine, s katerim ga povezuje øresundski most, in nekaterimi manjšimi mesti tvori širšo mestno regijo, ki šteje 3,7 milijona prebivalcev, torej 1,7 milijona več, kot ima Slovenija prebivalcev. No, to pa nič ne pomeni, če bodo naši rokometaši storil to kar morajo – ZMAGALI!

Men’s EHF EURO 2020 Sweden, Austria, Norway – Main Round – Group II, Norway vs Hungary, Malmo Arena, Malmo, Sweden, 17.1.2020, Mandatory Credit © Nebojsa Tejic / kolektiff

Skupina II, torek, 21. 1. 2020

PORTUGALSKA – SLOVENIJA ob 16:00

NORVEŠKA – ISLANDIJA ob 18.15:

MADŽARSKA – ŠVEDSKA ob 20.30:

Sreda, 22. 1. 2017

PORTUGALSKA – MADŽARSKA ob 16.00

NORVEŠKA – SLOVENIJA ob 18.15:

ISLANDIJA – ŠVEDSKA ob 20.30:

Lestvica:

NORVEŠKA 3 3 0 0 +16 6 točk

SLOVENIJA 3 2 0 1 +4 4

MADŽARSKA 3 2 0 1 0 4

ISLANDIJA 3 1 0 2 -6 2

PORTUGALSKA 3 1 0 2 +1 2

ŠVEDSKA 3 0 0 3 -15 0

Opomba: Prvouvrščeni ekipi se uvrstita v pol-finale, tretja igra za 5. mesto. /LN