12. festival Bobri vabi do 8. februarja

Preteklo soboto, 18. januarja, so v Slovenskem mladinskem gledališču z družinskim mijauziklom Obuti maček v režiji Vita Tauferja otvorili 12. festival Bobri. Polno zasedeni dvorani so v spodnji dvorani Mladinskega sledile zvočnedelavnice, ki so jih pripravili mentorji iz združenja Sezam, Družinskega centra Mala ulica (Katja Poznič in Mateja Lukežič) in Laboratorija Rampa/Kersnikova (Sanja Hrvaćanin).

Večino brezplačnih vstopnic so organizatorji razdelili 11. januarja, nekaj pa jih je še ostalo, predvsem tistih za prireditve, namenjene najstnikom (Vidim in slišim vesolje, Bratovščina sinjega galeba, Pozor, hud ples 3). Seznam prireditev, za katere so vstopnice še na voljo, lahko obiskovalci spremljajo na spletni strani festivala: www.bobri.si. Prav tako je ostalo prostih še nekaj mest na delavnicah. O njih se posamezniki lahko pozanimajo pri kontaktnih osebah, ki so navedene v katalogu.











Po več kot treh tednih se bo program na kulturni praznik 8. februarja s premiero predstave Nebo nad menoj v režiji Tina Grabnarja zaključil v Centru urbane kulture Kino Šiška. Uprizoritev nastaja v sodelovanju Slovenskega mladinskega gledališča, Lutkovnega gledališča Ljubljana, Univerze v Ljubljani in Centra urbane kulture Kino Šiška. Obema prireditvama bodo sledile kreativne delavnice.

Na Bobrih z letošnjim letom pričenjajo tudi z nizom strokovnih srečanj in pogovorov za starše. Organizatorji si želijo na srečanjih s starši spregovoriti o pomenu in vplivu kakovostne kulturno-umetnostne vzgoje na razvoj otrok. Poudarili bodo tudi pomen izbire kakovostnih vsebin, upoštevanja starostnih specifik in priprav ter refleksije. Prvo srečanje v sklopu 12. festivala bo potekalo v soboto, 1. februarja, ob 10.00 uri, in sicer v Družinskem centru Mala ulica. Na njem bo psihologinja in urednica Otroškega in mladinskega programa RTV Slovenija Martina Peštaj z razvojno-psihološkega in izkustvenega vidika spregovorila o tem, kako pomembno je načrtovati in skrbno izbirati kakovostne kulturne vsebine, primerne starostni skupini. Poudarila bo pomen aktivnega srečevanja z umetnostjo, sestavljenega iz priprave na dogodek in različnih aktivnosti, ki jih z otroki izpeljemo po njem. Tako lahko umetnost postane zanimiva in privlačna izkušnja, ki otroke in mladostnike pritegne, navdihne, v njih vzbudi željo po še in tako bogati njihova življenja. V okviru teme letošnjega festivala se bo srečanje osredotočilo tudi na pomen filmske in medijske vzgoje v predšolskem in šolskem obdobju./LN