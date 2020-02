Kot kaže raziskava Zveze potrošnikov Slovenije v ponudbi fiksnih elektronskih komunikacij na slovenskem trgu prevladujejo združeni paketi osnovnih storitev: trojčki in četverčki. Po podatkih Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS pa kaže, da njihov del že presegel 75 odstotkov vseh naročnin. Ali si jih potrošniki res želijo? Ne vedno, vendar dokler so cene paketov le za odtenek višje od enako hitrega samostojnega priključka v internet, je jasno, za kaj se potrošniki odločajo.



Hiter pregled ponudbe storitev pokaže, da so cene samostojnih priključkov v internet, ki so osnova vseh storitev, previsoke, predvsem pa niso v sorazmerju s cenami paketov z enako hitrimi dostopi. Razlike med ponudbami so majhne, kar je poleg vezav tudi eden od razlogov, da je prehodov med operaterji malo. A kljub temu na ZPS svetujejo, da ni odveč redno preverjati, ali so na voljo novi paketi, ki za enako naročnino nudijo več ali kaj drugega, kar potrebujemo.



Elektronske komunikacije so v sodobnem gospodinjstvu ravno tako (ali celo bolj) pomembne, kot sta električni in vodovodni priključek, zato je pomembno, da za svoj denar dobite največ, vsaj kar zadeva internetni priključek. Alternative za televizijo in stacionarno komunikacijo so spletne storitve, ki pa ne delujejo, če priključek ni dovolj hiter, zato bi morali operaterji ponujati tudi samostojni priključek po pošteni in sorazmerni ceni. »Pri tem so postali še kako iznajdljivi, saj so samostojne ponudbe bistveno manj izpostavljene kot združene. To je verjetno tudi razlog, da je v Sloveniji delež gospodinjstev s samostojnim internetnim priključkom manj kot 10-odstoten,« poudarja Boštjan Okorn iz Zveze potrošnikov Slovenije in dodaja: »Tudi na prvi pogled cenejši mobilni nadomestek te težave žal ne bo rešil. Sto ali nekaj sto GB prenosa na mesec, ki ga ponuja večina tovrstnih rešitev, je namreč za številne uporabnike premalo. Mobilni internet je fiksnemu lahko alternativa samo, če ni na voljo nobenega kabelskega dostopa.«



Televizija je še vedno priljubljena

Mnenja o priljubljenosti televizije v Sloveniji so sicer deljena, a kakršnekoli spremembe s strani operaterjev sprožijo številne in burne reakcije. Na ZPS si za potrošnike želijo predvsem več prilagodljivosti pri izbiri, saj menijo, da bi bilo s stališča uporabnika najbolj pošteno, če bi lahko s seznama vseh izbral le tiste programe, ki jih želi. »Sicer smo realni in se zavedamo, da to zaradi različnih razlogov, povezanih z avtorskimi pravicami in močjo izdajateljev programov, trenutno ni popolnoma mogoče, a več kot sto programov v paketu nima nobene vrednosti, če jih večina dokazano redno spremlja do največ nekaj deset.,.,« glavno težavo izpostavlja Boštjan Okorn iz Zveze potrošnikov Slovenije, kjer so prepričani, da bi operaterji namesto rednega letnega povišanja cen lahko operaterji uvedli več programskih shem, med njimi tudi shemo z le slovenskimi ali tematskimi programi (šport, filmi, dokumentarci …) za uporabnike, ki jih drugi programi ne zanimajo.



Telefon, dodan kot »darilo«

Skoraj vsak član gospodinjstva ima svoj mobilnik, zato je fiksni telefon v združenem paketu dodan tako, da je videti, kot bi bil brezplačen. Ni naročnine, klici v domače omrežje (če imamo v hiši več številk, to pomeni tudi »interni« klici med nadstropji) so brezplačni, za klice v druga omrežja je pogosto nekaj minut vključenih v paket. Nobene škode ni, če je fiksni telefon v paketu, še posebej, kadar so v gospodinjstvu starejši člani, ki so jim mobilniki manj domači.



A pozor, po podatkih Akosa je še vedno kar nekaj uporabnikov starejše tehnologije, največkrat ISDN, ki je Telekom v vsem tem času ni niti umaknil niti pocenil. Cena naročnine je za današnje čase pretirana, samo za priključek ISDN uporabniki plačujejo več kot za solidni mobilni paket, zato na ZPS svetujejo, da kdor ga še ima, naj preveri, s čim ga lahko zamenja.





In še opozorilo ZPZ! Skrivalnic je vedno manj, a za nekatere pomembne podatke je še vedno potrebno branje drobnega tiska!

Operaterji so poenostavili ponudbo paketov fiksnih komunikacij, ki je zato za večino preprosto razumljiva. Na letakih oziroma na spletni predstavitvi so glavni podatki, kot so cena paketov, akcijska ponudba in glavne lastnosti, jasno in razumljivo navedeni, razumljive so tudi razlike med paketi in podatki o tem, kaj uporabnik še prejme, če se odloči za ponudbo operaterja. Še vedno pa se morate bolj potruditi, če želite izvedeti več podrobnosti, na primer, kakšna je cena dodatne številke ali dodatnega televizijskega sprejemnika, kakšne so pričakovane hitrosti pri uporabnikih, saj ima vsa ponudba priponko »do« pred navedbo hitrosti, in podobno, kako lahko odstopite, kakšni stroški so s tem povezani ipd./LN/ZPS