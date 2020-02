Nekdanji smučarski as Jure Košir na Krvavcu s "svojo" progo

Včeraj, 14. februarja so na Krvavcu odprli čisto novo progo ter jo poimenovali po vrhunskem slovenskem smučarju in večletnem ambasadorju Krvavca, Juretu Koširju.

Ko sporočajo s RTC Krvavca je proga v prvi vrsti namenjena vsem obiskovalcem Krvavca. Proga Jureta Koširja predstavlja srednjo stopnjo zahtevnosti, na shemi smučišča pa je pod številko 17a obarvana rdeče barve. Poleg tega, da bo dodatna proga predstavljala več terena za smučanje, je namenjena tudi tekmovalcem za treninge in bo tako lahko dosedanji poligon za treninge redno odprt za ostale obiskovalce.

Jure Košir je v svoji karieri nanizal kar nekaj odličnih rezultatov na tekmah svetovnega pokala v alpskih disciplinah, in želimo si, da bi ta proga pripomogla tudi mlajšim generacijam do kar najboljših rezultatov tako na državnih tekmovanjih, ki se izvajajo na Krvavcu, predvsem pa na vsakodnevnih treningih, ki so že praska na našem smučišču.





Jure Košir ob odprtju proge: »Najprej bi rad povedal, da sem izjemno vesel in ponosen, da sem dobil to čast, da je proga dobila moje ime. Tega resnično nisem pričakoval, saj je bila zaenkrat to praksa le v tujini. Velika zahvala gre tukaj v prvi vrsti ekipi Krvavca, da so se, kot prvi v Sloveniji, spomnili na to. Izjemno me pa tudi veseli, da je danes tukaj z mano moj sin, da vidi v kakšno veselje in čast mi današnja otvoritev. Kar se pa samega terena tiče, bi rad povedal, da je izjemno lep, kar zahteven, potrebno se ga je lotiti s pravilnim tehničnim smučanjem, vseeno pa je to proga, ki omogoča ekstremne zavoje za tiste prave smučarske navdušence.«

Investicija je bila v celoti realizirana s strani RTC Krvavca in sicer v znesku 250.000 EUR.

V bodoče bi si RTC Krvavec, kot partnerski vadbeni center slovenske smučarske zveze želeli, da se vadbene površine za alpsko smučanje umestijo v razvid javnih športnih objektov, in bo na ta način možno sofinanciranje iz javnih sredstev.

Pred zimskimi šolskimi počitnicami bomo zagnali tudi še 2-sedežnico Kriška planina, in tako smučarjem na drugi strani planine omogočili dostop do, že dosedanjih, urejenih prog. Poleg tega pa bo omogočeno tudi nočno sankanje v večjih terminih, in ne le ob petkih in sobotah zvečer. Termini so objavljeni na spletni strani www.rtc-krvavec.si.

RTC Krvavec vabi vse smučarske navdušence, da se jim pridružijo na, že štirikrat nagrajenem, najboljšem slovenskem smučišču, na Krvavcu./L/Foto: press – RTC Krvavec