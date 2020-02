Na Ptuju začetek 60. KURENTOVANJA

Ptuje, 16. februar – Na Ptuju se je včeraj z Medcelinskim srečanjem tradicionalnih pustnih likov in mask začelo jubilejno Kurentovanje. V evropski prestolnici karnevalov 2020 je okoli 15.000 obiskovalcev pozdravilo preko 2.200 mask iz 10 držav, več kot 800 kurentov, Ptuj pa je prvič obiskala tudi skupina iz Bolivije in beneške maske.

60. izdaja največjega slovenskega zimskega etnografskega festivala, ki ga priporočata tudi Lonely Planet in The Guardian, pod svoje okrilje pa ga je vzel tudi UNESCO, se je začela s povorko, katere rdeča nit je ptujska, slovenska, regionalna in svetovna pustna etnografija.





Jubilejno Kurentovanje se je začelo s tem, ko je županja MO Ptuj, Nuška Gajšek oblast v mestu simbolično predala 17. princu karnevala, Darku Cafuti oz. baronu Jakobu Zeklu Videmskemu, izvedbo pa je nadzoroval tudi predsednik Kurentovanja in generalni sekretar FECC, Branko Brumen.



Doslej najrazkošnejša etno povorka, v sklopu Kurentovanja, je upravičila sloves največjega evropskega pustnega muzeja na prostem, ob toplem, sončnem, skoraj pomladanskem vremenu, pa je na ptujske ulice pritegnila množico obiskovalcev. S kurenti, koranti ter njihovimi prijatelji iz domovine in tujine se je po oceni občinske redarske službe zabavalo za tretjino več obiskovalcev kot lani, skoraj 15.000.





















Otvoritveni dan Kurentovanja je zaznamovala tudi dobrodelna Obarjada Lions kluba Ptuj, na dvorišču Minoritskega samostana. Dogodek, s katerim zbirajo sredstva za družine v stiski, je spet privabil več kot 5.000 ljudi, med katere so razdelili preko 4000 brezplačnih obrokov obare, v kuhanju obare pa se je pomerilo nekaj nad 20 ekip.





60. Kurentovanje je uspešno odprto, v 11 dneh bo postreglo s preko 70 najrazličnejšimi prireditvami, najave vseh dogodkov in vrhuncev petega letnega časa na Ptuju pa najdete na www.kurentovanje.net.

VEČ KOT 70 DOGODKOV ZA VSAK OKUS

11-dnevno Kurentovanje, ki utrip življenja na Ptuju in okolici spremeni tako zelo, da mu pravijo kar peti letni čas, ponuja več kot 70 zabav, plesov, koncertov, etnografskih, umetniških, družabnih, dobrodelnih, otroških in drugih dogodkov. Med njimi so tudi:



PRIKAZI AVTOHTONIH PUSTNIH LIKOV (16. – 24. 2. ob 17h)

Mala šola slovenske etnografije in vsakodnevna animacije za otroke



DAN KURENTOVIH IN KORANTOVIH SKUPIN (19. 2. ob 16h in 18h)

Praznik znotraj praznika, na katerem se zbere na stotine kurentov



NOČNI SPEKTAKEL (21. 2. ob 18h)

Skrivnostna igra teme in svetlobe ter koncert



MESTNI PUSTNI KORZO (22. 2. ob 11h)

Meščanska povorka s 150-letno tradicijo; sledi koncert



MEDNARODNA KARNEVALSKA POVORKA (23. 2. ob 13h)

Vrhunec Kurentovanja: kurenti, etnografske, karnevalske in tuje maske; koncert



POVORKA OTROK IZ VRTCEV (24. 2. ob 10h)

Vesele in nagajive maškare vrtcev iz cele Slovenije



PUSTNI TOREK IN POKOP PUSTA (25. 2. ob 13h)

Edinstveno urbano pustovanje s celodnevno zabavo/Priredil: /LN/Foto: Občina Ptuj