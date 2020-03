Potem ko je 4. marca, minister za zdravje Šabeder sporočil, da imamo tudi v Sloveniji prvi primer okužbe z novim koronavirusom (okuženi je 29. februarja domov prispel iz Maroka, nato pa je isti večer na ljubljanski urgenci poiskal pomoč) se je zastavljalo vprašanje, ali je okuženi (medtem je test brisa to potrdil) povzročil okužbo med bolniki, ki so bili na ljubljanski urgenci 29. februarja med 20.00 in 21.30

Ker bi okuženi lahko na urgenci imel veliko stikov, so pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje – NIJZ odločili, da zaprosijo vse bolnike in njihove spremljevalce, ki so bili 29. februarja med 20.00 in 21.30 na ljubljanski urgenci, da takoj pokličejo na telefonsko številko 031 619 118. Mi smo hoteli priklicati telefonsko številko 031 619 118, ki jo navajajo pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje – NIJZ, a to brezuspešno.

No, in zato se pojavi naš v uvodu zapisani stavek z vprašajem – »Ali naš zdravstveni sistem pravilno komunicira, kako do povezanih oseb z okuženimi s koronavirusom?«

Zakaj? Zato, ker se ve, da se po protokolu sprejema bolnikov na urgenci mora iskalec zdravstvene pomoči na urgenci prijaviti, in sicer z veljavno zdravstvenim dokumentom ali če tega nima pa z drugo verodostojno osebno identifikacijskim dokumentom. Torej se mora vedeti, kdo je tam iskal pomoč in bil 29. februarja med 20.00 in 21.30 na ljubljanski urgenci. Še več! Le ti pacienti edini vedo kdo so bili njihovi spremljevalci ob obisku urgence.

Ve pa se tudi, da so bolniki, ki so iskali pomoč na ljubljanski urgenci 29. februarja med 20.00 in 21.30 to dolžini storiti skladno s 57. členom zakona o širjenju nalezljivih bolezni. Torej bi pridobivanje podatkov, kdo so bolnik, ki so bili 29. februarja med 20.00 in 21.30 ljubljanski urgenci lažja in hitrejša, pa še zakonsko obvezujoča bi bila za vse, ki so tam bili.

Zato ni bilo logično in normalno, da bi Nacionalni inštitut za javno zdravje – NIJZ od ljubljanske urgence moral pridobi bazo bolnikov sprejetih 29. februarja med 20.00 in 21.30 in te pisno pozivati, da TAKOJ prijavijo svoje zdravstveno stanje, posebej v primeru, če bi imeli vročino, kašelj ali težave z dihanjem. Nacionalni inštitut za javno zdravje – NIJZ pa bi imel na ta način verodostojne podatke o vseh, ki so bili na urgenci prisotni 29. februarja med 20.00 in 21.30.

No, ker so do včeraj, 5. marca, pristojni potrdili že šest primerov okužbe s koronavirusom bi se nam vsem moralo začeti zelo muditi, da čim prej odkrijemo s pravim in najhitrejšim pristopom morebitne še okužene oz. potencialne raznašalce virusa.

Naj zaključimo! To je naš predlog, kako bi lahko pristojni in odgovorni hitreje prišli do potrebnih podatkov tistih, ki so morda bili v stiku z razširjevalcem, ne prav nedolžnega virusa, ki se vse bolj širi tudi pri nas./LN

To pa so razlogi, da je treba delovati hitro in učinkovito(Vir: STA)…

v Sloveniji so 4. marca odkrili prvi primer okužbe z novim koronavirusom,

so 4. marca odkrili okužbe z novim koronavirusom, še pet primerov so potrdili 5. marca , najmanj dve osebi sta bili v tesnem stiku s prvim okuženim,

, najmanj dve osebi sta bili v tesnem stiku s prvim okuženim, več kot 3300 mrtvih po svetu , več kot 300 mrtvih zunaj celinske Kitajske,

, več kot 300 mrtvih zunaj celinske Kitajske, več kot 100.000 okuženih , več kot 55.000 ozdravljenih,

, več kot primere okužb potrdili v 90 državah,

v Evropi največ okuženih in smrti v Italiji, okužbe potrdili tudi v vseh ostalih sosednjih državah.