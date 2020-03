Znani vsi ministrski kandidati koalicije SDS, SMC, NSi in DeSuS

Potem, ko je državni zbor 3. marca 2020 z 52 glasovi ZA, 31 glasovi PROTI in enim neveljavnim glasom na tajnem glasovanju potrdil predsednika SDS Janeza Janšo za mandatarja za sestavo 14. slovenske vlade, je ta le tri dni pozneje s partnerji že uskladil seznam kandidatov za ministrice in ministre (seznam objavljen spodaj).

Seznam je Janša sinoči, 6. marca, že posredoval Državnemu zboru, ki pa ga bo s 5. marcem vodil Igor Zorčič (član SMC), ki so mu poslanke in poslanci na tajnem glasovanju namenili 48 glasov ZA in 29 PROTI in ga tako izvolili za novega predsednika Državnega zbora.

Ker so tudi odbori že prilagojeni novi sestavi Državnega zbora, bodo, vsaj tako kaže, kandidati lahko pred pristojnimi odbori zaslišani že prihodnji teden. V primeru, da bo šlo brez zapletov na hiringih, bi lahko novo operativno vlado dobili bistveno prej, kot pred koncem meseca marca, saj sodeč po usklajenem seznamu med koalicijskimi partnerji, posebnih presenečenj ni pričakovati.

Sodeč po seznamu je nova Janševa ekipa nekoliko strokovnejša od Šarčeve in tudi seznam ministrov je zagotovo za stopničko izkušenejši, če že ne boljši, kot Šarčeva ekipa. Saj je znano, da je Šarčeva ekipa bila sestavljanka kadrov, ki so jih imenovali Šarčevi partnerji in to brez resne koordinacije. Še več! Šarec je ob njihovi izbiri moral pridobiti vedno soglasje Levice, ki je imela v njegovi vladi, dokler ga ni izneverila, funkcijo superervizorja Šarčevih potez.

No, čas bo seveda pokazal, ali naša ugotovitev drži, da bo nova vlada SDS, SMC, NSi in DeSuS učinkovitejša. A je dejstvo, da kljub političnemu kupčkanju vlado morajo sestavljati nosilci vladanja in ne veter, kot se je to dogajalo pri Šarcu, kateremu je kadre njegovih partnerjev napihal veter iz njegove Šmarce v sodelovanju z Levico, ker je on tako odločil.

Če pa nimamo prav, bo tudi Janševo vlado odnesel veter, bolje rečeno politični orkan, ki bo ob njegovem vladanju zagotovo začel pihati že s samim delovanjem njegove vlade, in sicer zaradi “puhalnika”, ki ga bo poganjal “usmerjeni” del ljudstva s pomočjo levih “strojnikov”.

Pa še to! Ne glede na navedeno, pa pri sestavi Janševe vlade kljub vsemu nekoliko “motita” dva priimka. In sicer prvi, ki se imenuje Kozlovič, drugi Koritnik. Upamo, da smo se zmotili, ko smo prav ta dva priimka izpostavili.









In še seznam kandidatov za ministrice in ministre koalicije SDS, SMC, NSi in DeSuS:

SDS:

– ministrstvo za notranje zadeve: Aleš Hojs,

– minister za zunanje zadeve: Anže Logar,

– ministrstvo za finance: Andrej Šircelj,

– ministrstvo za okolje in prostor: Andrej Vizjak,

– ministrstvo za kulturo: Vasko Simoniti,

– urad za Slovence po svetu in v zamejstvu: Helena Jaklitsch,

– služba za kohezijo: Zvonko Černač.



SMC:

– ministrstvo za gospodarstvo: Zdravko Počivalšek,

– ministrstvo za šolstvo in izobraževanje: Simona Kustec,

– ministrstvo za pravosodje: Lilijana Kozlovič,

– ministrstvo za javno upravo: Boštjan Koritnik.



NSi:

– ministrstvo za obrambo: Matej Tonin,

– ministrstvu za delo: Janez Cigler Kralj,

– ministrstvo za infrastrukturo: Jernej Vrtovec.

DeSUS:

– ministrstvo za kmetijstvo: Aleksandra Pivec,

– ministrstvo za zdravstvo: Tomaž Gantar

– minister brez listnice, ki bo vodil urad za demografijo/Pripravil: JT/Foto arhiv LN