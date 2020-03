Dovolj je mečkanja! Pristope proti širjenju koronavirusu je potrebno nemudoma realizirati

Avstrijska vlada je že v ponedeljek predstavila drastične ukrepe v boju proti širjenju koronavirusa Kot so poročali avstrijski mediji, so Avstrijci že aktivirali kontrolo vstopa ljudi iz Italije, odpovedana pa bodo vse prireditve v zaprtih prostorih do 100 ljudi in prireditve na prostem do 500 ljudi. Kot vse kaže, koronavirus tudi pri naših severnih sosedih povzroča pomembne omejitve za javno življenje, a se ve, da je stanje mogoče imeti pod kontrolo izključno z jasno opredeljenim in dnevnemu stanju prilagojenem programu.

Zanimivo je, da se tokrat Slovenija predvsem zgleduje po Avstriji, a seveda z znanim »slovenskim« zamikom, ker pač besede še niso dejanja.

Vlada v odhajanju napove ukrepe, ki naj bi jih izpeljala v roku 48 ur, nato pa se vse pomika, kot je pri nas v navadi. Še več! Ni človeka z imenom in priimkom, ki ima pooblastila, da bi se ukrepi brez kakršnega koli ugovora morali, s posebno uredbo vlade, in to pod materialno in kazensko odgovornostjo zadolženih, takoj in brezpogojno izvesti. Ker je znanega slovenskega mečkanja preveč, se izpostavlja prebivalstvo kot tisti, ki naj bi delovali za zmanjšanje vpliva širjenja koronavirusa. To pa je zdravstveni sistem in vse službe, ki mora biti brezpogojni podporni člen, da se aktivnosti zdravstvenega sistema lahko realizirajo.

Ker pač ni tako, se še vedno postavljajo različni zabojniki, čeprav bi ti morali biti sistemsko predvideni, kot t. i. sprejemne točke (lahko so to zabojniki, a zagotovo ne različni tipi šotorov, ki so jih v začetku razmeščali po državi) za testiranje poenoten za vso državo (torej je to dokaz, da nima sistemske rešitve – ne za koronavirus, ampak za morebitno nepredvidljivo stanje v državi). Še več! Pristojni organi bi morali skrbeti zato, da bi ne prihajalo do neljubih dogodkov, ko si posamezni državljani prilagajajo sistem lastne obravnave, in s tem neodgovorno uničujejo sistemski pristop obravnave redoljubnih državljanov, ki prav tako potrebujejo pomoč.

Pa še to! Slovenska nacionalna televizija ima tri programe. Če ne upoštevamo programsko zasnovo prve in drugega programa, bolje rečeno ista prepuščamo uredniške politiki javne televizije, bi bilo potrebno tretji program, ki ga posebej plačuje Državni zbor z davkoplačevalskim denarjem, takoj nameniti za sprotno informiranje prebivalstva o stanju povezanim z koronavirusom. To poenostavljeno pomeni, da bi na tem programu potekale novinarske konference odgovornih akterjev, poročila stanja na terenu, tako v Sloveniji, kot v EU in po svetu. Potrebno bi bilo objavljati sprotna in posneta navodila, kako naj ravna prebivalstvo v določenem stanju. No, in še za marsikaj bi lahko uporabili ta program, ki je zdaj le delno namenjen tej problematiki. Še več! Večinoma se uporablja za objave nekih starih političnih nepomembnih prispevkov iz preteklosti (to ne velja za neposredne prenose sej državnega zbora).

Da! Pristopiti bi bilo potrebno z jasno opredelitvijo, da se ne povzroča panika, da se ne dovoli neukim objavljalcem nerelevantnih vsebin, da mešajo ljudstvo s svojimi neresničnimi in nepreverjenimi objavami, ki jih prepisujejo iz različnih portalov iz svetovnega spleta. Da ne govorimo o nezakonitem zavajanju prebivalstva. Pa tudi o tem, da se na enem mestu objavlja tiste, ki na račun koronavirusa dobesedno kradejo prebivalstvo z astronomskim dviganjem cen nekaterih proizvodov kot so razkužila, maske in drugi izdelki, za katere prestrašeno prebivalstvo išče rešitev za svojo lastno zaščito. Ki pa v nekaterih primerih sploh ni potrebna.

Za vse, ki bi se hoteli, in prav je tako, da bi jih bila večina našega prebivalstva seznanjena s stanjem vpliva koronavirusa po svetu, lahko na tej povezavi spremljate trenutno stanje po vseh državah po svetu.

Imamo potrjenih 57 primerov v Sloveniji po zdravstvenih regijah, 11. 3. 2020, 12:05/Vir: Vlada RS

-Ljubljanska regija: 27

-Dolenjsko regija in Bela Krajna: 12

-Primorska regija: 3

-Štajerska regija: 3 in

-Murska sobota: 1.

Vlada je na družbenem omrežju Twitter medtem sporočila, da so okužbo z novim koronavirusom do 14. ure potrdili pri 57 osebah. Testirali so 2270 oseb.