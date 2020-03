181 POTRJENIH OKUŽB V SLOVENIJI, IZVEDLI 5369 TESTIRANJ – 40 OKUŽENIH VEČ KOT VČERAJ

Danes, 14. marca, do 14. ure je v Sloveniji potrjenih 181 primerov okužb z novim koronavirusom. Testirali so 5369 oseb. Največ okuženih so pristojni po razpoložljivih podatkih do 11. ure, po kateri pa so v državi odkrili še eno okužbo, zaznali v ljubljanski zdravstveni regiji, in sicer 75.

Sledi novomeška zdravstvena regija z 39 okuženimi. Število potrjenih okužb se je v 24 urah povečalo za 40. Po regijah ljubljanski in novomeški sledita celjska (27 potrjenih okužb) in mariborska (13 okužb), je vlada sporočila prek Twitterja. Tudi ti podatki so do 11. ure.

Stanje po zdravstvenih regijah do 11. ure: Celje: 27 (včeraj 21), Koper: 8 (včeraj 5), Kranj: 7 (včeraj 2), Ljubljana: 75 (včeraj 65), Maribor: 13 (včeraj 9), Murska Sobota: 5 (včeraj 5), Novo mesto: 39 (včeraj 31), Nova Gorica: 3 (včeraj 2), Ravne: 1 (včeraj še nič), tuji državljani: 2.

Dodajmo, da se je nova vlada odločila za spremembo spremljanja širjenja novega koronavirusa. Ljudi z okužbo dihal, ki ne bodo potrebovali bolnišnične oskrbe, ne bodo več testirali, pač pa bodo stanje ocenjevali na podlagi števila obolelih. Premier Janez Janša je kot najpomembnejši ukrep izpostavil samoizolacijo. Pripravljajo pa tudi nove omejevalne ukrepe.

Obvezno je, da se sproti seznanjate s stanjem ter z navodili in napotki – Nacionalni inštitut za javno zdravje – NIJZ… https://www.nijz.si/

No in še spletni sistem, da boste v vsakem trenutku obveščeni o stanju koronavirusa po svet/pripravil center za umetno inteligenco pod okriljem Unesca (IRCAI)/…http://coronaviruswatch.ircai.org/?country=All