Tudi Občina Lenart sprejela več odredb za zajezitev širjenja Covid -19; In kaj so v ta namen storile mestne občine, najdete na spodnjih povezavah

Iz Občine Lenart so sporočili, da je župan Občine Lenart mag. Janez Kramberger danes, 15. marca sprejel več odredb o zajezitvi širjenja Covid-19. Kot je zapisano v sporočilu za javnost je že pred dnevi bil sprejet sklep o zaprtju športne dvorane v Lenartu in Voličini, sledilo je obvestilo o zaprtju Knjižnice Lenart. Od danes, 15. 3, naprej pa so ukinjene tudi uradne ure oziroma poslovanje za stranke v vseh prostorih občine.

Ob tem pa je izdal tudi odredbo o zaprtju vseh družbenih, kulturnih in športnih objektov v lastni Občine Lenart. Od danes (15. marca) pa velja tudi Odredba o zaprtju gostinskih in drugih lokalov na območju občine. Odredba o zaprtju lokalov se nanaša na gostinske lokale, frizerske, kozmetične salone, fitnes-e in druge objekte namenjene skupnemu rekreiranju občanov, ter druge lokale, kjer prihaja do zbiranja večjega števila uporabnikov in niso namenjeni nujni življenjski preskrbi občanov.

Ob tem so do dodali, da je v Občini Lenart poskrbljeno za nujno varstvo otrok (predšolskih in šolskih do 5. razreda) staršev, kateri so dolžni v skladu z ukrepi v izjemnih razmerah opravljati svoje delo, se organizira na območju Občine Lenart v prostorih, Vrtca Lenart, Gubčeva ul. 3, 2230 Lenart v Slovenskih goricah – RDEČI VRTEC. Vse odredbe so objavljene tudi na spletni strani Občine Lenart www.lenart.si in Facebook strani Občine Lenart, je še zapisano v sporočilu za javnost.

In še pogled na ukrepe, ki so jih sprejele povezano z koronavirusom slovenske mestne občine :

Za zaključek dodajmo, da je zanimivo to, da se doslej z nobenim javnim resnim pogledom na stanje ni odzval župan glavnega mesta države, čeprav se ve, da ima v tem trenutku največ okuženih someščanov./Pripravil: J.T./LN