Hrvaška zapira prehod slovenskih državljanov v svojo državo, a bo to delala na slovenskih mejnih prehodih

Podpredsednik hrvaške vlade in notranji minister Davor Božinović je po poročanju elektronskega dnevnika Index najavil nove ukrepe na meji s Slovenijo. Kot je povedal Božinović, naj bi Hrvaška to storila po dogovoru (bomo preverili) s Slovenijo in tako zaprla 27 mejnih prehodov z našo državo. Ob tem je zanimivo, da bodo Hrvati to delali na naših mejnih prehodih, saj na večino od njih oni uradujejo na naših mejnih prehodih, še iz časov neumne odločitve slovenske vlade.

Torej bi bilo prav, da Hrvati takoj umaknejo svoje policiste na njihove mejne prehode. Prav pa bi bilo tudi, da Slovenija prepove vstop hrvaških državljanov v Slovenijo, da se ti tu ne bi okužili (Ob tem velja dodati, da imajo Hrvati po njihovih javno objavljenih podatkih okuženih 65 oseb, seveda, če so podatki verodostojni.)

Naj spomnimo na kretensko odločitev slovenske vlade leta 2013…. Takrat so bebavi slovenski politiki dovolili, da na določenih mejnih prehodih na slovensko-hrvaški meji, to se je zgodilo 1. julija 2013, uvede skupno mejno kontrolo in na ta način naj bi potnikom omogočili hitrejši in preprostejši prestop državne meje med Slovenijo in Hrvaško, se razume v korist hrvaškega turizma.

Da je bil kretenizem se večji, so slovenski politiki dovoli, da so se hrvaški policisti preselili na naše mejne prehode, na katere so nato Hrvati razobesili svoje zastave. No, in zdaj nam bodo na teh naših mejah slovenskim državljanom preprečevali vstop v njihovo državo.

Res zanimiva odločitev predsedujoče države EU, ki zapira prehod slovenskih državljanov v svojo državo, ob tem, da bo to izvajala na slovenskih mejnih prehodih./LN