EU v resnem precepu zaradi koronavirusa

Koronavirus, ki je prizadel Evropo, seveda pa s tem tudi članice Evropske unije, ene bolj druge še nekoliko manj, je nedvoumen dokaz, da organiziranost EU ima resne pomanjkljivosti. Navedena trditev ni zlonamerna! Nasprotno, je le opozorilo, da je pojav koronavirusa v Evropski uniji, ki jo koordinira preko okoli 60.000 uslužbencev, »našel« to nepripravljeno. Namreč, z nenadnim pojavom koronavirusa se je v praksi pokazalo, da organizacijska struktura EU v šepa na vseh področjih njene (ne)organiziranosti.

Medtem ko je koronavirus praktično ohromil življenje v Italiji, ki ji lahko očitamo nepripravljenost, morda celo neresnost ob pojavu koronavirusa, to dokazuje tudi to, da na ravni Evropske unije ni institucije, ki bi se lotila težav kompleksno ter znala pomagati dobesedno razsuti članici (zdaj tudi Španiji in Franciji…). Kar kaže na to, da se birokrati EU ne zavedajo, da koronavirus dobesedno razjeda EU.

Ker je tako, so se posamezne članice ob pojavu virusa zaradi nedorečene organizacijske strukture EU pač sebično in neevropsko lotile reševanje svojih težav (primer sta Hrvaška in Madžarska, ki sta z zaustavitvijo kamionskega transporta dobesedno zablokirali delovanje gospodarskega sistema). Kar jim seveda ne smemo zameriti, saj niso mogle čakati, kdaj se bodo bruseljski birokrati “zbudili”.

No, včeraj, 17. marca, so končno bile le sprejeti neki kvazi ukrepi na ravni EU, in sicer s tem, da so evropski voditelji držav EU-ja podprli zaprtje zunanjih meja Unije za 30 dni, a niso sprejeli odločitev s koliko toliko dorečenimi učinki na ravni EU.

Dejstvo, da EU zamuja z resnimi ukrepi, dokazuje tudi današnji podatek, ki ga je objavila francoska tiskovna agencija AFP, ki sporoča, da naj bi po uradnih podatkih, zbranih danes, 18. marca, do 12. ure po srednjeevropskem času, ta izkazoval stanje, da je bilo v Evropi najmanj 3421 mrtvih.

Da! EU je res v resnem precepu ne samo zaradi koronavirusa, ampak tudi zaradi svojega nedorečenega ustroja.

In še slovenska realnost – Vsi napadajo ministra za zdravje Gantarja, ki je izustil stavek, da naj v Sloveniji ne bi bilo okuženih le 275, ampak morda celo petkrat več, je naletelo na gromoglasne kritike. Se lahko strinjamo, da je ta izjava neresna. A je res tudi to, da še dobršen del prebivalstva misli, da gre za »virusek« in ne ubijalski koronavirus, ki je lahko osnova za kar nekaj tisoč državljanov EU, da postanejo (postanemo) preteklost.

No, tako pa je po »uradnih« podatkih danes, 18. 3. 2020: Vlada je prek Twitterja sporočila, da je bilo v Sloveniji do 14. ure na okužbo z novim koronavirusom testiranih 8730 oseb. Okužba je bila potrjena pri 286 osebah. /Pripravil: Janez Temlin/Foto: arhiv LN