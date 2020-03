Dobro je vedeti! Mladinske knjige omogoča brezplačno 50 e-knjig v spletni knjigarni

Ljubljana, 19. marec 2020 – Mladinska knjiga je sporočila, da v svoji spletni knjigarni za prodajo e-knjig e-Emka ponuja bralcem brezplačen dostop do kar 50 e-knjig. V dneh, ko so ljubitelji knjig in strastni bralci prikrajšani za obiske knjigarn in knjižnic ter literarne prireditve, bodo lahko na www.e-emka.si izbirali med e-knjigami za vse generacije in za različne okuse, so sporočil Mladinske knjige.

Uporabniki imajo na povezavi (AKTIVNA POVEZAVA TUKAJ) navodila za prijavo in seznam knjig, do katerih lahko dostopajo brezplačno.

Na voljo pa so knjige za otroke in mladostnike, na primer Menjalnica sanj (Milan Dekleva), Pika Nogavička (Astrid Lindgren),Absolutno resnični dnevnik Indijanca s polovičnim delovnim časom (Sherman Alexie) …Ljubitelji dobrih romanov zagotovo ne bodo spregledali Dnevov zavrženosti (Ellena Ferrante) in Dnevnika Ane Frank (Anne Frank), za ljubitelje napetih zgodb so med drugim na voljo: Dekle na vlaku(Paula Hawkins), Ni je več (Gillian Flynn), Inferno (Dan Brown) … Za urice sproščujočega branja bo dobrodošel Dnevnik Bridget Jones (Helen Fielding) ali Skrivni dnevnik Hendrika Groena, starega 85 let (Hendrik Groen). Vsi, ki si potrebujejo spodbudno in pomirjujočo družbo, bodo izbirali med priročniki (Kar zagotovo vem Oprah Winfrey, Formule ljubezni Zorana Milivojevića …).

Za bolj zahtevne bralce bo odličen izbor tudi mednarodna uspešnica Umetnost vojne (Sunzi) ali Zgodovina branja (Manguel) …

Ni kaj, pohvalno Mladinska knjiga! To je še en dokaz, da moramo paziti nanjo, da ne zdrsne v roke nepredvidljivih lastnikov. Naše sporočilo, kot dodatek je namenjeno vsem nam pa tudi Društvu slovenskih pisateljev in vsem t. i. akademikom, ki jim je tako pomemben obstoj slovenske knjige. Upamo?/Pripravila: Alenka T. Seme/Foto: arhiv LN