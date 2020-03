Čudno, zakaj RTV Slovenija ob 2300 zaposlenih obvešča javnost o stanju o koronavirusu s pomočjo honorarnega sodelavca

Kot kaže je koronavirus načel vse naše dele družbe. To dokazuje tudi nacionalna televizija, ki kljub 2300 zaposlim »zmore« le ob pomoči honorarnih sodelavcev javnost sproti in poglobljeno obveščati o vplivu koronavirusa pri nas.

No, če smo pošteni, ni ravno tako! A zagotovo ni logično, da nek desetminutni dodatek, ki zajema pogovore z različnimi sogovorniki pri dnevnih poročilih ob 17. uri vodi honorarni sodelavec RTV Slovenija Marcel Štefančič, slovenski filmski kritik, televizijski voditelj in publicist, ki se pogovarja z zdravstvenimi strokovnjaki, socialnimi delavci in drugimi strokovnjaki, ki jih ob njihovih nastopih prekinja, jim vpada v besedo, ob tem pa z njimi razglablja o stvareh, ki bi jih brez težav lahko vodil redno zaposleni novinar RTV Slovenija.

Je pa res, da je RTV Slovenija začasno ukinila večno Štefančičevo oddajo Studio City, ki jo je ta za ne prav nizek honorar vodil vsak ponedeljek. Torej so se na RTV odločili, da mu ne ukinejo »belega kruha« in so ga kot zdaj kaže najeli, da ob koncu poročil ob 17. uri , s svojo znamenito najavo »spoštovani predsednik, spoštovana nadškofa« z različnimi sogovorniki razpreda o temah, ki jih ne glede na svoje nedvomno komunikacijsko znanje iz drugih področij, nekoliko pomanjkljivo obvlada.

https://4d.rtvslo.si/arhiv/prvi-dnevnik/174680990?jwsource=em

Žal vam razloga, zakaj so Štefančiču ukinili oddajo Studio City ne znamo navesti, a to še ne pomeni, da mora vodstvo RTV Slovenija, ki se je tako odločilo, zdaj najemati mag. Marcela Štefančiča, slovenskega filmskega kritika, televizijskega voditelja in publicista, za vodenje ne prav dodelanega dodatka k poročilom, ker je ta ostal, po njihovi odločitvi, brez honorarja za oddajo Studo City.

Res pa je, da je Studio City ves čas slovel po svoji alternativnosti tako glede izbora obravnavanih tem kot tudi načina njihove obravnave. Je pa res tudi to, da je bila oddaja vedno »nagnjena« na levo, kar je politike desne opcije vedno motilo.

No, če se vrnemo k naslovu. Dejstvo je, da je oddaja Studio City eno, to kar dela zdaj mag. Marcel Štefančič, slovenski filmski kritik, televizijski voditelj in publicist res čisto nekaj drugega. Razen honorarja, ki je po mnenju RTV zagotovo poslovna skrivnost./J.T/