Prvo knjižno delo o epidemiji koronavirusa tudi v slovenščini

V tem tednu je v Italiji ugledala luč sveta nova knjiga avtorja Paola Giordana Nel contagio. Gre za prvo knjižno delo, ki je nastalo kot razmišljanje ob epidemiji koronavirusa, je izšla tudi v slovenskem jeziku z naslovom V času epidemije danes, in sicer v e-različici. V tiskani izdaji bo na voljo v začetku aprila, so sporočili iz založbe Mladinska knjiga.

Znan je, da je Italija evropsko žarišče epidemije virusa SARS-CoV-2, z vse večjimi težavami pa se sooča praktično cel svet. Italijanski pisatelj in fizik Paolo Giordano se je na aktualne razmere odzval s knjižnim delom V času epidemije (razloge za pisanje pojasnjuje v video posnetku ). Prevod nagovora avtoraj – »Naš vsakdan je obvisel v zraku, ritem je prekinjen, kot se zgodi v pesmih, ko bobni utihnejo in se zdi, da se je glasba raztegnila. Zaprte šole, redka letala na nebu, samotni koraki odmevajo po hodnikih muzejev, povsod je tiše kot običajno.

To praznino sem se odločil zapolniti s pisanjem, da bi lažje pregnal zle slutnje in bolje premislil vse skupaj. Včasih pisanje deluje kot zavora, ki nam pomaga ostati z nogami trdno na tleh. Obstaja pa še en razlog: nočem spregledati vsega, kar nam epidemija razkriva o nas samih. Ko bo strah premagan, se bo v hipu razblinila tudi vsa na novo pridobljena zavest, kot se pri boleznih vedno zgodi.

Ko boste brali te vrstice, bodo okoliščine že drugačne. Številke se bodo spremenile, epidemija se bo še razširila in dosegla vse kotičke planeta ali pa jo bomo že obvladali, toda to ni pomembno. Nekatera razmišljanja, ki jih je spodbudilo širjenje okužbe, bodo še vedno veljavna. Kajti to, kar se dogaja, ni ne naključje niti šiba božja. In še zdaleč ni nekaj novega. Dogajalo se je že in se bo še naprej.«

»Zdaj je čas nenormalnosti, v kateri se moramo naučiti živeti in najti še kakšen razlog za to, da se z njo sprijaznimo, poleg strahu pred smrtjo. Virusi mogoče res nimajo pameti, v nečem pa nas vseeno prekašajo: hitro znajo mutirati in se prilagoditi. Dobro bi bilo, če bi jih v tem posnemali.«

Giordano v knjigi V času epidemije v razumljivem jeziku pojasni delovanje virusa, začetek epidemije, razloge za karanteno, posveti pa se tudi prihodnosti, ki nas čaka. Njegova razmišljanja o posledicah epidemije in prihodnosti se nanašajo na celotno družbo: »Na začetku knjige sem si dovolil poudariti, da se je to, kar se dogaja zdaj, dogajalo že v preteklosti in se bo tudi v prihodnosti. To ni bila prerokba, ki sem jo potegnil iz rokava, pravzaprav sploh ni bila prerokba. Zdaj lahko nepristransko dodam, da se bo to, kar se dogaja z boleznijo covid-19, dogajalo vse pogosteje, kajti epidemija je samo simptom, okužba je posledica ekologije.«

Avtor Giordano bo del honorarja daroval v raziskovalne namene za razvoj cepiva in vsem tistim, ki se borijo, da bi pozdravili okužene.

Paolo Giordano, italijanski pisatelj in doktor fizike, je bil rojen leta 1982 v Torinu, kjer z ženo živi še danes. Že s svojim prvencem Samotnost praštevil je leta 2008 osvojil najuglednejšo italijansko knjižno nagrado strega. Pri Mladinski knjigi sta poleg njegovega prvenca izšla še dva njegova romana: Človeško telo (2013) ter Črnina in srebro (2015). Jeseni bodo slovenski bralci lahko brali njegov najnovejši roman Divorare il cielo (Raztrgajmo nebo). Na gostovanju v Sloveniji je bil v letu 2013, ko je izšla njegova knjiga Človeško telo, pričakujemo pa ga tudi letošnjo jesen v času slovenskega knjižnega sejma.

E-knjiga V času epidemije je že na voljo na e-emka.si, v začetku aprila bo tudi na Biblosu. Tiskano izdajo kupci že lahko naročijo v spletni knjigarni Mladinske knjige Emka.si (prejeli jo bodo po 1. aprilu). Člani kluba Svet knjige jo bodo v okviru ugodnosti Bonus plus lahko naročili na spletni strani kluba po 1. aprilu.

Tiskano knjigo bodo v prvi polovici aprila začeli prodajati tudi na izbranih Petrolovih bencinskih servisih ter v izbranih trgovskih centrih Spar, Interspar in Leclerc./Priredila: A. T. Seme