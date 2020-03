Ekipa 10 mladih razvijalcev in zdravnikov razvili robotsko klepetalnico, ki oceni tveganja okužbe s koronavirusom

Ekipa 10 mladih slovenskih razvijalcev in zdravnikov sporoča, da so razvili robotsko klepetalnico, ki so jo poimenovali Chatbot VID in je namenjena za OSNOVNO oceno tveganja za okužbo z Koronavirusom. Kot sporočajo je njihova robotsko klepetalnico samo v prvih 5 dneh preizkusilo več kot 10.000 uporabnikov. Ob tem dodajo, jih veseli nas, da bo projekt dosegel namen za prepoznavanje, ki jih prinaša koronavirus. Velja dodati še to osnovnemu testu dodali tudi novo funkcionalnost – ponovitveni kviz poznavanja ukrepov, ki ga vsak uporabnik prejme po 1 dnevu.

Kot sporočajo je Vid klepetalni robot (chatbot) na platformi Facebook Messenger, ki je uporabnikom brezplačno na voljo 24 ur na dan. Ta preko kratkega vprašalnika omogoča oceno tveganja za okužbo z novim koronavirusom (SARS-CoV-2) in poda relevantne informacije ter napotke glede na sogovornikove odgovore na podlagi smernic NIJZ (mi dodajamo, da klepetalni robot predstavlja le oceno tveganj in ga NESMETE UPOŠTEVATI, kot dokončno in strokovno preverbo ali ste res okuženi) .

V času ukrepov družbenega distanciranja je izbira pravilnega medija za ozavaščenje še toliko bolj pomembna. S tem, ko preko aktualenga vprašalnika pridobi pozornost, jo predvsem izkoristi za informiranje o preventivnih ukrepih za preprečevanje prenosa virusa.

Informacije so podane preko ilustracij na hiter, zapomnljiv in uporabniku domač način, direktno v FB Messengerju. Predvsem se osredotoči na poudarjanje ukrepa družbenega distanciranja in želi zdravim ljudem prenesti sporočilo, da je njihovo tveganje za okužbo nizko pod pogojem, da ostanejo doma.

Povod za razvoj chatbota Vid so prvi rezultati sorodnega projekta tajskega Raziskovalnega inštituta Freak lab, kjer je ekipi medicinske stroke, oblikovalcev in razvijalcev uspelo lansirati klepetalnega robota Covid19 Bot z isto namembnostjo, s katerim je v zgolj prvih 4 dneh vprašalnik rešilo več kot 100.000 ljudi. Z vodjo projekta g. Nutchanon Ninyawee so naši razvijalci in avtorji projekta potrdili solidarno sodelovanje in prejeli pomoč ter podporo projektu.

Dostop do chatbota – Z vidom je možno klepetati [www.vid-bot.si](https://vid-bot.si/) ali direktno na platformi Facebook Messenger. Za delovanje potrebujete Facebook/Messenger račun.

Glavni cilji projekta

1. Preprečevanje panike in pomirjanje javnosti, hkrati pa proaktivno ozaveščanje o osnovnih preventivnih higienskih ukrepih in nujnih ukrepih družbenega distanciranja, ki preprečujejo širjenje epidemije

2. Prizadevanje, da uporabniki za katere je na podlagi odgovorov jasno razvidno, da niso kvalificirani za testiranje oz. hospitalizacijo, ne prihajajo na vstopne točke ali zdravstvene domove in bolnišnice in s tem razbremenitev zdravstvenih ustanov

3. Jasno informiranje manjšega dela uporabnikov, ki so na podlagi podanih odgovorov v skupini srednjega ali visokega tveganja, kako postopajo naprej – natančni napotki za postopek samoizolacije, primeren kontakt, napotki naj ne obiskujejo ZD ali bolnišnic direktno, natančne lokacije vstopnih točk s povezavami za pot (Google Maps), v primeru da jih zdravnik tja napoti.

Etos projekta

– Jasno opredeli, da napotki niso zdravstvena usmeritev in se osredotoči predvsem na informiranje skupine uporabnikov, ki z gotovostjo niso kvalificirani za hospitalizacijo

– Je na voljo popolnoma vsem, 100% brezplačno

– Za validacijo aktualnih smernic sodeluje z Medicinsko stroko in NIJZ

– Je 100% neprofiten projekt in nikoli ne strmi k poslovnim sodelovanjem ali monetizaciji

Ekipa, ki je projekt pripravila:

Razvoj: Žiga Kramperšek, [Val Skupina d.o.o.](https://wave.si), [Troljo](https://troljo.si)

Oblikovanje: Emil Kozole, [Ljudje d.o.o.](https://people.ooo)

Urednikovanje, usklajevanje s smernicami NIJZ : Matija Zajec

Video strategija, Influencer outreach :Tjaša Deu

Copy: Jaka Peršon

Zunanji strokovni svetovalci: Marija Malgaj, dr. med., Nejc Planinc, dr. med., Jaka Vrhovec, dr. med., Tjaša Povšič, dr. med., Blaž Hrastnik, dr. med., Ana Lipnik, dr. med.

Tehnično platformo je doniral: [Chatfuel](https://chatfuel.com). Orodje za personalizacijo pa je doniral [Hyperise](https://hyperise.com/)/LN/Foto: razvijalci projekta

PAZITE NASE, KER smo v četrtek, 26. 3. 2020 v Sloveniji našteli 70 novih okužb z koronavirusom, skupaj jih je doslej tako potrjenih kar 632 primerov. Do četrtka, 26. 3. 2020, so opravili 18.369 testiranj, samo včeraj 1075. Hospitaliziranih je bilo 90 oseb, 22 jih je bilo na intenzivni negi, je objavila vlada. V četrtek sta zaradi covida-19 število umrlih naraslo na devet.