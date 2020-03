Pomembno! Od polnoči, 30. marca, prepoved gibanja zunaj občine stalnega ali začasnega prebivališča

Vlada je sprejela Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah ter prepovedi gibanja zunaj občin. Odlok začne veljati 30. marca 2020 ob 00.00 in velja do preklica. Ta prepoveduje gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah, dostop na javna mesta in površine, gibanje zunaj občine stalnega ali začasnega prebivališča.

Dovoljujejo se prihod na delo, opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti, pomoč ljudem zaradi oskrbe ali nege, dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev, storitev za nujne primere, izvajanje nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih organov, dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev ter do storitev za osebe s posebnimi potrebami.

Dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin je dovoljen le v občini stalnega ali začasnega prebivališča. Župani pa lahko prepovejo dostop na določene javne kraje.

Gibanje na javnem kraju je dovoljeno skupini ožjih družinskih članov ali članov skupnega gospodinjstva ter skupinam sodelavcev do največ pet ljudi, če uporabljajo skupni osebni transport za prevoz na delo.

. Posameznik lahko gre v trgovine, servise – Posamezniki, ki upoštevajo varno razdaljo do drugih, lahko gredo v trgovino z živili in kmetijskimi izdelki, drogerijo, prodajalno medicinskih in sanitarnih pripomočkov, trgovino za male živali, kmetijsko trgovino, bencinsko črpalko, banko in pošto in imajo dostop do dostavnih, čistilnih in higienskih storitev, komunalnih storitev za odpadke, avtomobilskih servisov ter servisov kmetijske in gozdarske mehanizacije.

Če te storitve niso zagotovljene v občini prebivališča, je dostop dovoljen v drugo občino, vendar le do najbližje dostopne storitve po javni cesti ali javni poti. Izjeme bodo lahko opredelili tudi župani.



Ne smete spreminjati bivališča – V času epidemije ste lahko nastanjeni samo na enem naslovu prebivanja in ga tudi ne smete spreminjati.



Obvezne maske in rokavice – Pri gibanju in zadrževanju na zaprtem javnem kraju, kjer se izvajajo storitve iz 3. člena, je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb obvezna uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobne oblike zaščite), ki prekrijejo nos in usta, ter zaščitnih rokavic.

Globe za prekrške po tem odloku se izrekajo po Zakonu o nalezljivih boleznih. Izvajanje odloka poleg pristojnih inšpekcijskih služb nadzoruje tudi policija v okviru svojih pristojnosti.

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 30/20)./LN