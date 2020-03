Treba je vedeti! Vlada še bolj resno za omilitev posledic epidemije bolezni covid-19

Vlada je v petek, 27. 3., in soboto, 28. 3., obravnavala zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije bolezni covid-19 za državljane in gospodarstvo. No, mi pa tokrat objavljamo le tiste dodatne ukrepe, ki se tičejo osnov širitve epidemije in jih bodo od ponedeljka, 30. marca, lahko tudi že danes, MORALI upoštevali državljani, in sicer:

Odlok o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb – Ta med drugim so določili, da je treba obvezno, najmanj dvakrat dnevno, razkuževati večstanovanjske stavbe, še posebej kljuke na vhodu, ograje, stikala za upravljanje in kabine dvigala, stikala v skupnih prostorih, oprijemala in drugo opremo, kjer je mogoče ob redni uporabi pričakovati več stikov rok s površinami. Pred dvigali pa mora biti opozorilo, naj ga ljudje uporabljajo posamično.





Razkuževanje izvede upravnik ali tretja oseba po izboru upravnika ali etažni lastniki, če upravnik nima dovolj zaposlenih, ali lastniki v večstanovanjski stavbi, v kateri nimajo upravnika, še piše v sporočilu za javnost.

Le invalidi, upokojenci, nosečnice zjutraj v trgovino – Spremenila je tudi delovanje trgovin, in sicer bodo po novem med 8. in 10. uro lahko v trgovinah nakupovale le ranljivejše skupine – invalidi, upokojenci, nosečnice. Upokojenci lahko opravijo nakup samo v tem času. Odlok začne veljati v ponedeljek.

Podaljšanje prepovedi zračnih prevozov potnikov – V naslednjo sredo se izteka prepoved opravljanja zračnih prevozov potnikov v Sloveniji, ki velja za prevoze iz držav nečlanic EU-ja ali vanje, ne velja pa za tovorni promet. To so sprejeli že 17. marca, zdaj pa so prepoved podaljšali še največ za 14 dni.









Podrobnosti o vseh ostalih celovitih ukrepih danes ob 17. uri – Te bodo na posebni novinarski konferenci, prenašala jo bo TV Slovenija 3. Programu, predstavili: ob predsedniku vlade Janezu Janši še podpredsednica vlade in ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec, podpredsednik vlade in minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek ter podpredsednik vlade in minister za obrambo Matej Tonin.

Glede na velik naval prebivalstva na področja turističnih krajev je pričakovati, da bo vlada, vsaj med vikendi omejila migracije med občinami oz. potovanja s področja stalnega bivališča izven le teh./LN: Foto:LN