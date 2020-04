Združenje imenovano Gospodarski krog preko iniciative “Skupaj solidarni” zbira pomoč za Slovenijo

Slovenija se povezuje v Gospodarski krog, kot so povezavo poimenovali Združenje Manager, Gospodarska zbornica Slovenije, SBC – Klub slovenskih podjetnikov, Britansko-slovenska gospodarska zbornica in AmCham Slovenija. Kot so sporočili nosilci združeni v Gospodarski krog so se za to povezavo odločili, da bi skupaj s svojimi člani, povezani, pomagali slovenskim državljankam in državljanom, državi, celotni poslovni skupnosti, pa tudi drug drugemu, ki so pomoči potrebni. Gospodarski krog je skupno iniciativo “Skupaj solidarni” s podjetji in svojimi člani pripravil akcijo za pomoč tako poslovni skupnosti kot državi. In kar je zelo pomembno, kot sporočajo, da je bil odziv podjetij izjemen.

Kot sporočajo so številna podjetja velikodušno pristopila na pomoč in izrazila pripravljenost prispevati materiale in sredstva, storitve, svoje znanje in prostovoljce, ter finančne donacije.

Vso pomoč, ki so jo s skupno iniciativo “Skupaj solidarni”(Združenje Manager, Gospodarska zbornica Slovenije, SBC – Klub slovenskih podjetnikov, Britansko-slovenska gospodarska zbornica in AmCham Slovenija) zbrali, bodo v sodelovanju z Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje namenili za pomoč Sloveniji.

In še seznam podjetij, ki so doslej pomagala in podprla iniciativo “Skupaj solidarni”: 3P Poslovno svetovanje, A1, Abelium in GoOpti, Actuado, Alpineon, Amrop Adria, AMZS, Arkas, AS system, ATEOR, poslovno svetovanje, Belinka Perkemija, Biro M, Bluemarine, Boc Institute, Cankarjev dom, CBD, CIRCULAR CHANGE, Competo, CorpoHub, Dragon Maritime, Društvo za marketing Slovenije, Detektivsko varnostna agencija, EIUS, ELIGO BLED, ELRAD International, Ernst and Young, Etri skupnost, Expense reduction analysts, Extra lux, Femmes Sans Frontiers, Foreach Labs, GDi, Gemini Bilje, Genis, Gregor Ogris, IBM Slovenija, IIBA, Inštitut za opravljanje znanja in razvoj talentov, iPROM, Iurall, iZAVA, Izobraževanje in svetovanje, Polona Romih, Jazon, K8 in Študentski servis, Kliping, Kompas Xnet, Korektbau, Kovintrade Celje, Lanicon, LOTRIČ Meroslovje, MAHLE Electric Drives Slovenija, Manca Korelc, MB Grip, Mebor, Medius, Michele Leonardi, Microsoft Slovenija, Mikrocop, Milšped transport in logistika, Mint International, Moduli SG, Moj Računovodja, Netvizija, NP Consulting, Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji, Odvetniška pisarna Čad, Odvetniška pisarna Kikelj, Parcom, Pfizer, Pivovarna Laško Union, Prangl, PricewaterhouseCoopers, PSMS, Publi Una, Puklavec Family Wines, RCM, S&T, SAP, SAS Institute, Siemens Healthcare, Slovenski državni holding, Sofos, Spago, Steklarna Hrastnik, StepUp3, Styria Digital Marketplaces, Svetovalno raziskovalni zavod Svit, Taman, Telekom Slovenije, Troia, VAILLANT, Valagent, Violeta Bulc s.p., Vitanest, Vizija računovodstvo, Voditeljstvo, vodenje, svetovanje in razvoj, Sonja Klopčič, VRSICO, Zavod Beyondmind, Žejn Group.

Ob tem še sporočajo, da so se v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, odločili pomagali tistim otrokom, ki nimajo možnosti za izobraževanje na daljavo, kar je v teh dneh njihova edina možnost, da ohranjajo stik z izobrazbo, šolo in sovrstniki, pa donacije računalnikov in tablic še zbirajo.

Kot še sporočajo je akcija že obrodila sadove, saj je Pivovarna Laško Union v okviru pobude “Skupaj solidarni” že poskrbela za 40 otrok, že vnaprej pa se zahvaljujejo podjetjem, ki bi bila pripravljena tudi sodelovati in podpreti iniciativo “Skupaj solidarni” združeno v Gospodarski krog (Združenje Manager, Gospodarska zbornica Slovenije, SBC – Klub slovenskih podjetnikov, Britansko-slovenska gospodarska zbornica in AmCham Slovenija)./Po sporočilu za javnost pripravil JT/Foto: arhiv LN