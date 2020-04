Na poziv Gospodarskega kroga (Združenje Manager, Gospodarska zbornica Slovenije, SBC – Klub slovenskih podjetnikov, Britansko-slovenska gospodarska zbornica in AmCham Slovenija), ki je svoje člane pozval, naj pomagajo slovenskim državljankam in državljanom, državi, celotni poslovni skupnosti, pa tudi drug drugemu, so se, kot sporočajo iz Gospodarskega kroga odzvali tudi pri AMZS. S svojim sodelovanjem želijo doprinesti skupnosti, in sicer tako, da bodo pomagali z mobilnostjo tistih, ki so v teh dneh »v prvih bojnih linijah«.

Tako, bo, kot sporočajo iz Gospodarskega kroga, AMZS za zaposlene v bolnišnicah, zdravstvenih domovih ter domovih za ostarele v Ljubljani, Mariboru, Celju, Novem mestu, Kranju ter Kopru opravljal brezplačne prevoze od doma v službo in nazaj. Vsi, ki potrebujejo prevoz in jim pri tem lahko pomaga AMZS, lahko pokličejo v AMZS-jev informacijski center na telefonsko številko 01 530 53 00.

AMZS zagotavlja tudi brezplačno pomoč na cesti vsem tistim, ki v času epidemije novega koronavirusa opravljajo življenjsko pomembne dejavnosti, skrbijo za zdravje, varnost ter humanitarno pomoč, in sicer na njihovi relaciji prevoza na delo in z dela. AMZS mehaniki za pomoč na cesti bodo, če bo le mogoče, vozilo popravili na mestu okvare in voznik bo lahko nadaljeval svojo pot, ali pa bo AMZS vlečna služba poskrbela za prevoz pokvarjenega ali poškodovanega vozila do najbližjega servisa. Zaposleni v zdravstvu, policiji, vojski, civilni zaščiti in humanitarni delavci si brezplačno AMZS pomoč na cesti zagotovijo s klicem na številko 1987.

Vsi skupaj pa sporočajo: »Vsem zaposlenim v bolnišnicah, zdravstvenih domovih in domovih za ostarele občane, ki v teh težkih časih skrbite, da je zdravje vseh državljank in državljanov Slovenije na prvem mestu in v dobrih rokah, da lahko nujne stvari nemoteno potekajo naprej in da smo lahko drugi doma, se vsem iz srca najlepše zahvaljujejo in vsem izražajo globoko hvaležnost. Upajo, da bo ponujena gesta AMZS, v okviru Gospodarskega kroga (Združenje Manager, Gospodarska zbornica Slovenije, SBC – Klub slovenskih podjetnikov, Britansko-slovenska gospodarska zbornica in AmCham Slovenija), vsaj malo olajšala življenje zaposlenim na kritičnih delovnih mestih«./LN