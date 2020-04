NA VEČERU TRDIJO, DA SO PREJELI PISMO 25 EPIDEMIOLOGOV NIJZ, KI SE NE STRINJAJO S TRENUTNIMI VLADNIMI UKREPI V ZVEZI Z BOJEM PROTI KORONAVIRUSU

Ljubljana, 5. 4. 2020 – Že pred dnevi smo pisali o izjavi v.d. direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje – NIJZ Ivana Eržena, politika in zdravnika, ki je v intervjuju za Mladino kritiziral vlado, da naj bi ta ignorirala mnenja NIJZ v zvezi s trenutno zdravstveno krizo.

Erženovi kritiki sedaj sledi pismo, ki ga naj bi podpisalo 25 epidemiologov zaposlenih na NIJZ in v katerem vlado obtožujejo, da zanemarja njihovo mnenje tj. stroko in ravna po svoje v trenutni zdravstveni krizi.

Pismo se je v javnosti pojavilo po petkovi seji sveta NIJZ-ja, na kateri so sklenili, da bodo predvidoma prihodnji teden objavili razpis za novega generalnega direktorja NIJZ-ja s polnim mandatom. Dotično pismo je nato (delno) objavil časnik Večer ter povzel spletni portal nacionalne RTV Slovenija.

S pismom kot takim nimamo nobenih problemov. Ta pa nastane, če ne vemo, kdo naj bi ga napisal – saj ni etično komentirati nečesa, česar ne moremo objektivno preveriti. Govoric pa tudi ne želimo širiti, ker je to proti načelom novinarske etike.

Za dobro javnosti bi bilo etično objaviti celotno pismo ter podpisane pod tem pismom. Tako bomo lahko objektivno ocenili vrednost pisma in trenutnih vladnih ukrepov. Transparentnost je del demokratičnih procesov, ne opcija. Upati je, da se tega zavedajo vsi vpleteni.

Navsezadnje tudi ob zadnjem pismu t.i. 75 akademikov, ki so takoj protestirali proti vladi Janeza Janše, ko je ta prišel na oblast, so se slednji podpisali. Tako smo vsaj vedeli, kdo dejansko so ljudje, ki stojijo za pismom in smo lahko podali objektivno oceno.

Pa še to! Ko to objavljamo (15:00, 5. 4. 2020) na spletni strani NIJZ ni ažuriranih podatkov o okuženih in testiranih. Čudno, mar ne, da preko štiristo zaposlenih na NIJZ, to ni sposobno storiti.

No, to je primer, ki bi ga moral zagotoviti NIJZ – COVID – 19 Sledilnik (Projekt zbira, analizira in objavlja podatke o širjenju koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 v Sloveniji.)