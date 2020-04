Odprto video pismo prof. Sucharita Bhakdija nemški kanclerki Merklovi, kako upravičene omejitve temeljnih pravic povezanimi s COVID-19

V tem videu prispevku predstavljamo vprašanja o COVID-19, ki jih je nemški kanclerki Angeli Merkel (no posredno tudi našim politikom in nosilcem za omejitev koronavirusa – njihove aktivnosti) javno, 26. marca, posredoval Prof. dr. em. med. Sucharit Bhakdi.

Znani mikrobiolog Sucharit Bhakdi v videoposnetku (objavljenem v nadaljevanju) namreč z javnim odprtim video pismom, naslovljenim na kanclerko Merklovo, isti zastavlja pet vprašanj, in sicer, kako upravičene so trenutne množične omejitve temeljnih pravic povezanimi z ogrožanjem prebivalstva s COVID-19 v.

Dr. Sucharit Bhakdi je specialist za mikrobiologijo. Bil je profesor na univerzi Johannes Gutenberg v Mainzu, trenutno pa je vodja inštituta za medicinsko mikrobiologijo in higieno in je tudi eden najbolj pogosto citiranih raziskovalnih znanstvenikov v nemški zgodovini.

Mi pa smo za vas pripravili prevod vsebine video posnetka, ki ga je za nas pripravil samostojni raziskovalec dr. Tomaž Amon (študiral biologijo na Univerzi v Ljubljani, delal je v laboratoriju prof. dr. Matije Gogale in delo za doktorat pa opravil na znamenitem Institutu Max-Planck v Seewiesenu v Nemčiji.

Pet (5) vprašanj kanclerki Angeli Merkel znamenitega mikrobiologa Dr. Sucharita Bhakdija v njegovem videoposnetku prevedenih v slovenščino:

1. Statistika. V infektologiji razlikujemo med pojmoma okužba (infekcija) ter obolelost, torej pri COVID-19 upoštevamo pri statistiki le tiste osebe, ki bodisi kašljajo ali imajo povišano telesno temperaturo. Po drugi strani z laboratorijskim testom ugotovljena okužba še ne pomeni, da bo ta okužena oseba tudi zbolela za COVID-19 tako resno, da bomo zanjo potrebovali prostor v bolnici. Vendar danes v Nemčiji računamo, da bo 5% okuženih (kar še ne pomeni tudi obolelih) oseb potrebovalo v bolnici intenzivno nego in bo posledično nemški zdravstveni sistem preobremenjen. Torej je moje vprašanje gospel Merkel naslednje: Ali so statistiki pri svojih izračunih razlikovali med okuženimi ter obolelimi pacienti? Konec marca 2020 v Nemčiji eksponencialno narašča število okuženih, toda le-to število ne more predstavljati računske osnove za modele, ki napovedujejo število težko obolelih pacientov. Ta osnova naj izhaja iz števila tistih pacientov, ki so že v zdravniški negi in kažejo jasne simptome za obolelostjo za COVID-19. Le na tak način je možno upati, da bomo dobili realen model za napoved števila za COVID-19 težko obolelih pacientov.

2. Stopnja nevarnosti COVID-19. Drakonski varnostni ukrepi v Nemčiji so upravičeni le, če jasno dokažemo, da je v nemškem okolju COVID-19 res ekstremno bolj nevaren od virusov, s katerimi se sezonsko vsakoletno srečujemo. Ali imamo za področje Nemčije tako raziskavo? Kolikor jaz vem, je odgovor: ne. Takšna raziskava zahteva v svoji prvi stopnji podatke, na katere se lahko znanstveno utemeljeno zanesemo. Na primer, potrebujemo 10.000 pacientov, ki so okuženi z “normalnimi” korona virusi (sem npr. spada virus gripe) ter 10.000 pacienti okuženimi s COVID-19 virusom. Vsi morajo biti pacienti z infekcijami dihalnih organov, torej ne smejo bolehati za npr. diabetesom ali srčnim infarktom. Potem je treba zabeležiti stopnjo umrljivosti pri obeh skupinah. Če je npr. razlika stopnje umrljivosti v obeh skupinah statistično zanemarljiva, COVID-19 ni nevarnejši od “navadnih” korona virusov. Seveda me boste zdaj vprašali: “Ali res še ni take študije?” Moj odgovor je: ne vse do 19.3.2020. Tedaj je bila objavljena prva taka študija v Franciji, katere rezultat je pokaza, da je stopnja umrljivosti pri obeh skupinah statistično enaka. Sedaj vas sprašujem, gospa Merkel, kakšna je obremenjenost nemških postaj intenzivne nege s strani pacientov obolelih za “normalnimi “ korona virusi v primerjavi s tistimi obolelimi za COVID-19? In ali se v Nemčiji upoštevajo izsledki francoske raziskave pri snovanju novih nemških načrtov v zvezi s COVID-19? Z drugimi besedami, SARS ali MERS virus (tudi ta dva spadata v družino korona virusov) izpred nekaj let sta bila res mnogo bolj nevarna od “navadnih” korona virusov. Tudi virus gripe (spet korona virus) izpred dveh let je bil 50-100x nevarnejši od “navadnih” korona virusov. To leto je v Nemčiji umrlo 250-300 pacientov za gripo, pred dvema letoma pa jih je umrlo 20.000. Ali je takrat Nemčija uvedla kakšne izredne ukrepe? Ne. Tako je bilo tudi pravilno, saj nemški zdravstveni sistem lahko prenese obremenitev take stopnje. Torej ni nobenega razloga za paniko.

3. Širjenje COVID-19. Zastavimo si vprašanje: “ali je velik del zdrave nemške populacije že okužen s COVID-19?” Jaz menim, da je treba na to vprašanje nujno odgovoriti. Če je odgovor pozitiven, potem so pod vprašaj postavljeni ukrepi, katerih namen je ustavljanje širjenja okužbe s COVID-19. Torej moje vprašanje gospel Merkel: “Ali so bile opravljene vzorčne raziskave zdrave nemške populacije, da bomo lahko ocenili takšno stopnjo okuženosti? Ali so take raziskave načrtovane?”. Takšno raziskavo je možno opraviti v 7-10 dneh. In potem bomo vedeli.

4. Vprašanje se nanaša na Italijo, še posebej na visoko stopnjo smrtnosti v tej državi ter tudi v Španiji. Z mojega stališča je bila narejena velika strokovna napaka, ker so (ne samo v teh dveh državah ampak po vsem svetu) naprtili smrt zaradi COVID-19 vsem tistim, ki so po smrti imeli v sebi le-ta virus. To je v nasprotju z osnovnim pravilom infektologije, ki zahteva, da je treba jasno ugotoviti, ali je pacient umrl s virusom COVID-19 ali zaradi tega virusa. To je ustaljena nemška zdravniška praksa, ki pa se v primeru COVID-19 ne upošteva. Torej je moje vprašanje, ali je Nemčija svetovnemu trendu preprosto sledila in bo tako prakso tudi v bodoče nekritično nadaljevala?

5. Primerljivost med vplivom COVID-19 na populacijo v Italiji in Nemčiji. Vedno znova navajamo vplive ccc v Italiji kot reference za bodoče dogodke v Nemčiji. Toda vloga COVID-19 v Italiji je mnogokrat zelo nejasna. V severni Italiji imamo opravka z velikim onesnaženjem zraka ter pomanjkljivim zdravstvenim sistemom. Poleg tega vsi vemo, da je COVID-19 zelo nalezljiv virus. Zato ni izključeno, da je velik del prebivalstva Italije, Španije in mogoče tudi Nemčije že okužen. Torej lahko utemeljeno pričakujemo, da bo velik del starejših umrlih občanov vseboval tudi COVID-19 virus. Naj tukaj še enkrat ponovim, da je treba ugotoviti, ali je pacient umrl z ali zaradi COVID-19. Kakor pretresljivi so podatki iz Italije le-ti ne smejo postati vzorec za projekcije v Nemčiji brez prejšnje temeljite presoje. Torej moje zadnje vprašanje: “Kakšna je bila dejavnost Nemčije, da je Nemcem pojasnila da scenariji iz Italije ali Španijo glede COVID-19 v Nemčiji niso realistični? “

