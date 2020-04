Kdo daje pravico vladi, da z nedodelanimi odloki diskriminira ljudi različnih generacij

Tu objavljamo dve dopolnili Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, ki dokazujeta, da pristojni pisec istega in seveda vlada sploh ne preveri kaj odreja. Pa si poglejmo, zakaj to trdimo?

VSEBINA PRVEGA DOPOLNILA ODLOKA!

Tega je vlada sprejela, 3. 4. 2020, na dopisni seji v katerem je zapisala: »V Odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji se dopolnjuje 2.a člen, drugi odstavek tako, da se glasi: »(2) V prodajalnah z živili lahko nakup v času od 8.00 do 10.00 ure opravijo izključno ranljive skupine (npr. invalidi, upokojenci, nosečnice) ter zadnjo uro delovnega časa prodajalne. Upokojenci lahko opravijo nakup samo v tem času.«. To pomeni, da lahko izključno ranljive skupine (invalidi, upokojenci, nosečnice), poleg že veljavnega nakupovanja med 8.00 in 10.00, sedaj nakupujejo tudi v zadnji uri delovnega časa prodajalne z živili. Odlok začne veljati 4. aprila 2020./ Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

VSEBINA DRUGEGA DOPOLNILA ODLOKA!

To dopolnilo pa je bili sprejeto, 9. 4. 2020, v njem pa je vlada zapisala: Spreminja se Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, s katerim določa, da lahko v prodajalnah z živili nakup v času od 8.00 do 10.00 in zadnjo uro pred zaprtjem prodajalne opravijo izključno ranljive skupine, kamor spadajo nosečnice, invalidi in starejši od 65 let, ki izkazujejo svojo starost z osebno izkaznico oz. drugo javno listino, s katero se dokazuje istovetnost oseb./Vir: 19. dopisna seja Vlade Republike Slovenije.

Nas prav zanima, kdo si upa upokojence, katerem nekaterih od njih možgani delujejo bistveno bolje, kot prenekateremu članu vlade, da ne govorimo o piscu teh dopolnil odlokov, uvrščati v ranljive skupine, da ne govorimo o tem, da je nekaj tisoč državljanov delovno aktivnih pri 65 leti, zdaj pa jim pisec tega nedodelanega dopolnila odloka prepoveduje vstop v trgovino. Oziroma jih prepušča kontroli varnostnikov trgovin, od kateri jih kopica celo ne obvlada slovenščine, da ne govorimo o tem, da jasno ne opredeli pristopa preverbe.

Samo na UKC je na stotine zdravnikov, ki presegajo mejo 65 let. In zdaj bo njim onemogočeno, da vstopijo v trgovino, izven opredeljenih časov. Pred tem pa so reševali življenja ljudi. Zato tudi javno vprašanje, kaj sploh vlada odreja. Ali drugače rečeno, diskriminira ljudi različnih generacij./Pripravil: J. Temlin/Foto: LN/