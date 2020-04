O raziskavi, ki kaže, kako mediji preteklosti zagotavljajo “najbolj ustrezno” obveščanje javnosti

Raziskava, ki jo je včeraj objavila RTV Slovenija kaže, da elektronski mediji nismo zaupanja vredni, kot so to televizija in tiskani mediji.

Zanimivo? Televizija prenaša novinarske konference in predstavlja poglede različnih strokovnjakov, ki teme predstavljajo, in sicer po izbiri vlade.

Tiskani mediji, mislimo na dnevne časopise (“rumenjakov” ne upoštevamo) pa v tistih nekaj tisoč izvodih, ki jih uspejo internetno manj veščim državljanom zriniti (zelo prijazen izraz smo uporabili) svoje novice, ki imajo veliko napadalnega političnega pridiha.

Ker pa živimo v državi, kjer še vedno ne ločimo, kaj so spletni mediji in kaj so družbena omrežja, na katerih se izživljajo nepoučeni in prepisovalci različnih pogledov ter levi in desni prepirljivci, so, če raziskava sploh drži t. i., mediji preteklosti v ospredju oziroma pred elektronskimi mediji, ki jim ni vredno zaupati.

Je pa res, da je lahko tako v državi, kjer je v ospredju preteklost na vseh področjih.

Pa še to, česa državljani sploh ne vedo! Ko želimo elektronski mediji predstavnikom, ki jih določi vlada, zastaviti vprašanja, da bi nam odgovorili na poglede v imenu javnosti, moramo ta posredovati preko elektronskega naslova vprasaj.vlado@rtvslo.si. In ker tam od »Boga« imenovani določijo, katero vprašanje je pravo in katero ne, do državljanov nato pridejo le pogledi, ki jih zastavljajo “zaupanja” vredni mediji.

Torej, v Sloveniji imamo, kot pravijo t. i. “nad” mediji diktaturo vlade, a tudi diktaturo velikega medija RTV Slovenija, ki ga plačujemo vsi. In zato smo tam, kot naj bi kazala raziskava, da to (ne)interaktivno (ne)poučeno ljudstvo verjame le »resnicoljubnosti« t. i. medijem preteklosti./Pripravil: Janez Temlin