POPIVALI IN NA KONCU POVZROČILI PROMETNO NESREČO S SMRTNIM IZIDOM

Maribor, 13. april 2020 – Policijska uprava Maribor poroča o bizarni smrtni nesreči, ki se je zgodila danes zgodaj zjutraj 13. 4. 2020 ob 0.35 na Adamičevi ulici v Mariboru. 25-letna voznica je vozila osebni avtomobil v smeri Obrežne ulice, ob tem pa na pokrovu motorja, peljala 24-letnega moškega in 22-letno žensko. Ko je voznica pripeljala v desni ovinek, je z vozilom nenadoma zapeljala v levo preko nasprotnega smernega vozišča in nato trčila v vrtno ograjo. Po trčenju sta 24-letnik in 22-letnica padla na vozišče. Zaradi hudih telesnih poškodb sta bila oba prepeljana v UKC Maribor, kjer je 24-letni moški ob 2.08 umrl.

Ta nevestni dogodek dobi še bolj bizarno nadaljevanje, ki kaže tudi na nizko stanje zavedanja in kulture med delom slovenskega prebivalstva, ali, če smo bolj natančni, da so med nami ljudje, ki jim je malo mar za druge, če že niso zaradi svoje nekulture pripravljeni biti odgovorni zase.

DODATNO NASILJE NAD POLICISTI IN REŠEVALCI – Potem, ko so na kraj nesreče prišli reševalci in policisti sta se tam pojavila še dva 22-letnika in ovirala delo reševalcev in gasilcev, saj sta jih med nudenjem pomoči odrivala stran od poškodovancev policiste in gasilce.

Tako je 22-letnik je z brcami napadel enega od policistov in ga ob tem lažje poškodoval. Policist ga je nato obvladal, vklenil in pridržal. Policisti pa so do streznitve pridržali še drugega mladega razgrajača. .

»Težko je razumeti, da je moralo zaradi tako nespametnega početja ugasniti človeško življenje, še težje pa je razumeti, kar se je dogajalo med nudenjem pomoči poškodovancema,« poroča PU Maribor.

KRŠENJE ODLOKA O DRUŽENJU – Policisti so ugotovili, da so se vse omenjene osebe pred prometno nesrečo družile v bližini. Ker so s tem kršile odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah, bodo zoper vse preživele zdravstvenemu inšpektoratu podali predlog za uvedbo postopka o prekršku./Pripravil: Marko Lavrenčič