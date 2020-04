Odbora DZ-ja za zunanjo politiko in za kulturo sta prekinila seja o t. i. depeši Svetu Evrope

Na seji odborov DZ-ja za zunanjo politiko (predsednik odbora Matjaž Nemec) in odbora za kulturo (predsednica Violeta Tomić) je zunanji minister Anže Logar zbrane poslance, predvsem opozicijske razočaral z izjavo, da je vladni odgovor Svetu Evrope na prijave o pritiskih na medije v Sloveniji ni bil depeša.

Zunanji minister Logar je na začetku seje odborov dejal, da je bil na sejo vabljen očitno po pomoti, saj z odgovorom Svetu Evrope nima praktično nič. Pojasnil je, da ne gre za odziv na IZIJAVO (izjáva je javno izraženo mnenje, navadno o pomembnem vprašanju) komisarke Sveta Evrope za človekove pravice Dunje Mijatović (p.p. Hrvatice), kot v sklicu seje navajajo predlagatelji.

Ob tem pa je dodal, da se vlada to izjavo še ni odzvala, če se pa bo, bo odziv pripravil Ukom, je dodal. Minister je poslancem pojasnil tudi, da vladni odziv ni bil DEPEŠA (depéša – je nujno vojaško ali diplomatsko sporočilo). “Laž je navedba, da gre za depešo, Logarjeve depeše ni, ne obstaja,” je zatrdil Logar.

Povedal je tudi, da ni neposredno prejel vladnega odziva, pri njegovem nastajanju ni sodeloval, z besedilom pa je bil seznanjen, preden je bilo to poslano na stalno predstavništvo Slovenije pri Svetu Evrope, ki ga je nato to posredovalo platformi Sveta Evrope. “Ali podpiram besedilo? Se strinjam z vsebino? Kaj pa v zapisanem ne drži?” je poslance vprašal Logar. Prebral je tudi spremljajočo depešo s štirimi točkami, ki jo je zunanje ministrstvo pripravilo in poslalo skupaj z vladnim odzivom Svetu Evrope.

Logar je po svojem nastopu sejo zaradi drugih obveznosti zapustil. Predsednica odbora za kulturo Violeta Tomić je bila zaradi tega ogorčena in vsa histerična izjavila. “Minister nas je popljuval, polil z gnojnico in odšel.” No, je pa res, da se njenega »pljuvanja« ni videlo, saj je, zanimivo, imela nataknjeno črno zaščitno masko.

Kot je znano so opozicijski poslanci zahtevali od vlade, naj sporen dopis umakne in prekliče ter ga nadomesti z vsebino, ki ne bo škodila ugledu Slovenije in jo bo vlada podprla. Koalicijske stranke SMC, DeSUS in NSi so pozvali, naj prevzamejo odgovornost v tej vladi in izpolnijo obljubo, da to ne bo vlada enega človeka in ene stranke.

Saj bi opredeljevali šesturno premetavanje besednih poslanskih pogledov, a ker smo stanje povzeli po TV prenosu programa TV3, ki ga plačuje DZ, plačujejo pa davkoplačevalci, posebej ne bomo navajali pogledov posameznih poslancev, ne levih ne desnih.

So pa se gledalci v šesturni brezplodni razpravi odborov DZ lahko nagledali kaj zmorejo njihovi predstavniki, ki so jih posredno izvolili. In sicer to, da sta predsednica odbora za kulturo Violeta Tomić in Matjaž Nemec, predsednik odbora za zunanjo politiko po šesturni razpravi prekinila brezplodno razpravo in to brez zaključkov./LN