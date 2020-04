O vsebini neumnega tvita (vele)umnega poslanca SAB Marka Bandellija

Poslanec Stranke Alenke Bratušek (SAB) Marko Bandelli, ki je ob nastopu 13. vlade Republike Slovenije celo zasedal mesto kohezijskega ministra in bil čez dva meseca primoran zapustiti ta položaj zaradi groženj županskemu kandidatu Eriku Modicu v Občini Komen, zdaj le kot poslanec SAB, na družbenih obrežjih dokazuje, da je z njim res nekaj hudo narobe.

Zakaj smo prepričani, da je tako, kot smo zapisali v uvodnem stavku? Zato, ker poslanec Bandelli na Twitterju objavlja neumnosti, ki dokazujejo njegov miselni domet.

Bandelli je namreč včeraj (22:28 – 14/04/2020) tvitnil, in sicer: »Letos je v Sloveniji umrlo 6000 Slovencev (p. p. Slovencev in slovenskih državljanov – ker podatka nismo preverjali). 56 jih (mislil je na umrle za koronavirusom, ker je za uvodnim stavkom postavil piko) je, ker so poleg drugih komplikacij imeli COVID19 (piše se COVID-19). Ali je res potrebno narediti Sloveniji 3 milijarde škode, da si v opoziciji (no, zagotovo je poslanec Bandelli mislil vladajočo večino) stalajo (mislil je zagotovo: razdelijo, prisvojijo, prilaščajo, bo že izbral, kaj je hotel povedati) 10 mio evrov.

Si predstavljate kakšni so to poslanci, če so vsi takšni, kot je poslanec Marko Bandelli, ki pišejo takšne tvite, kar dokazuje njihovo raven (ne)znanja, a nam prav takšni poslanci krojijo življenje kot predstavniki ljudstva. Tweet neukega poslanca SAB Marka Bandellia objavljamo (razlagali smo po svoje le tisti del njegovega zapisa, da bi bilo kolikor toliko razumljivo kaj je hotel povedati) v izvirniku in ob tem upamo, da spet ne bo točil solze in govoričil, da ga ponižujemo pred njegovimi otroci. Ne! Le pred javnostjo, ki mora videti in spoznati poslanca Stranke Alenke Bratušek, ki milo rečeno tvita neumnosti.

No, in še to, poslanec Stranke Alenke Bratušek (SAB) Marko Bandelli! Ker je, kot kaže 6000 + 56 življenje umrlih državljanov Slovenije za vas le številka morda ta merite po svoje, in sicer s poudarkom na finančnih številkah.

Mi, spoštovani poslanec Bandelli (Bandelj, preden si ga niste poitalijančili), nasprotno od vas v ospredje postavljamo življenja, ki ji definiramo kot neprecenljivo vredno, čeprav niso večna. Zato s tako spoštljivostjo vsak dosežek rešiteljev življenj sodržavljanov s strani slovenskih in tudi vseh ostalih zdravnikov po svetu, ki se s tako vnemo borijo za posamezno življenja okuženih ljudi s koronavirusom.

Vas gospod poslanec Bandelli, kot poslovneža z dvojnim državljanstvom (italijanskim in slovenskim) pa kot kaže, bolj zanima finančna plat, komu in koliko se bo “stalalo” (to je seveda vaš vele umni izraz, smo ga že pojasnili).

A je zdaj jasno poslanec Bandelli, zakaj smo svoj pogled na vaš tvit začeli z uvodnim stavkom.

In še nasvet! Upamo, da boste kot javna oseba v prihodnje tvitali bolj globokoumno.