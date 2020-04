Stranka Levice zahteva sklic nujne seje odborov DZ za ukinitev določil o omejevanju gibanja med občinami; Upati je, da tudi z vso odgovornostjo

Stranka Levice zahteva sklic nujne seje odborov DZ za zdravstvo in za notranje zadeve glede določil o omejevanju gibanja med občinami. Ocenjujejo, da je ukrep neživljenjski, ustavno sporen, nesorazmeren in neučinkovit z vidika namena, to je omejitve širjenja koronavirusa. Predlagajo, da vlada v dveh dneh – če bosta odbora tako sklenila, ukrep prekliče.

No, da so v levici res »levi« dokazuje podatek, da je »nekdo« na Ustavno sodišče že pred njimi poslal »nejavno« prijavo, s katero zahteva to, kar govoriči Levica. Če so anonimno prijavo poslali, naj počakajo vsaj toliko, da Ustavno sodišče odloči, kako in kaj je s to t. i. neživljenjsko omejitvijo gibanja med občinami, kot trdijo pri Levici.

Ob tem pa velja, vsaj tako je v odgovorni in pravni državi, da tisti, ki prepreči morda tudi neživljenjske ukrepe, a ukinitev le teh nato poveča umrljivost ljudi, v tem primeri zaradi COVID-19, da mora prevzeti tudi odgovornost za svoje odločitve. Natančneje rečeno za smrt ljudi, če bi se umrljivost drastično povečala zaradi odprave ukrepov, ki jih je sprejela vlada. Da se ve! To velja za vse, ne le za politikantski pristop stranke Levice, ampak tudi Ustavno sodišče.

Ob tem velja dodati, da je v Sloveniji umrlo za koronavirusom 61 ljudi v bolnišnicah se jih zdravi 99 ljudi, od tega 31 na intenzivni negi.

Prav pa je, da so državljani seznanjeni, ne glede kaj bo odločilo US in kaj zahteva stranka Levice, seznanjeni še s tem: navodili in napotki povezano z virusom SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 – Nacionalnega inštituta za javno zdravje – NIJZ… https://www.nijz.si/ Navodili in odredbami Vlade RS… https://www.gov.si/drzavni-organi/vlada/, ter podatki, ki so dostopni na sistemi – 19 Sledilnik …https://covid-19.sledilnik.org/… (Projekt zbira, analizira in objavlja podatke o širjenju koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 v Sloveniji.)