Diskriminacija ranljivih skupin in starejših od 65 je osnovo za ustavno presojo

Ker se vse več starejših ljudi pritožuje nad že drugič spremenjenim besedilom vlade – 2.a člena Odloka, ki je stopil v veljavo 10. 4. 2020, v katerem je zapisano: “V prodajalnah z živili lahko nakup v času od 8.00 do 10.00 ure ter zadnjo uro obratovalnega časa opravijo izključno ranljive skupine (na primer invalidi, starejši od 65 let, nosečnice). Ob tem pa starejši od 65 let ob tem nakupu morajo izkazovati svojo starost z javno listino, s katero se dokazuje identiteta oseb”, smo se tudi mi lotili te diskriminacije.

Namreč, ko invalidi, starejši od 65 let in nosečnice pridejo zadnjo uro v trgovine so te, kot pravi veliko kupcev, praviloma izropane tako, da so jim na voljo predvsem ostanki kupcev iz tako imenovane skupine, ki bi jih ti »izjeme vredni« državljani, po vladnem odloku, če bi kupovali skupaj lahko ogrozili s svojo prisotnostjo.

Ker naj bi živeli v neki kvazi demokraciji, je ta odlok milo rečeno diskriminatoren, a zagotovo osnova za kratenje človekovih pravic. Še več, je protiustaven (kdo misli, da ni, naj si prebere ustavo)! To, kar se dela invalidom, starejšim od 65 let in nosečnicam po našem mnenju celo ni diskriminacija, ampak ponižanje za »izločene« državljane.

Namreč, ko pridejo ti ljudje (invalidi, starejši od 65 let, nosečnice) pred (v) trgovino se nad njimi najprej znašajo varnostniki, od katerih so nekateri oholi in prepotentni, nekateri pa še slovenščine ne obvladajo. In ti varnostniki jih nato skladno z odlokom lahko legitimirajo (Odlok namreč določa, da takšen potrošnik svojo starost (MORA) izkazuje z javno listino, s katero se dokazuje identiteta osebe. To pomeni, da gre za dokument, na katerem sta slika in datum rojstva npr. osebna izkaznica ali potni list).

Ker se do te diskriminacije še ni odzval Varuh človekovih pravic, pa tudi Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS), ki kot nevladna krovna organizacija upokojencev trdi, da ima 233.000 članov (vseh upokojencev je 623.921), a je pohlevno tiho kljub diskriminaciji njenih članov, se velja vprašati, kdo naj bo sploh tisti, ki se bo postavil na stran teh »izobčencev«.

No, in ker je tako, smo se kot medij odločili predlagati to:

Da se »izločene« in diskriminirane skupine, ki jih “varuje” vlada s svojim neumnim odlokom ne diskriminira, predlagamo, da se jih opremi s črnimi zvezdami, ki jih naj nosijo na vidnem mestu ob vstopu v trgovino, in sicer z namenom, da se jim ne bo treba ponižujoče izkazovati, da sodijo v izobčeno skupino državljanov.

Rekli boste, zakaj ČRNO? Zato, ker so v času fašizma z rumenimi izločali Jude, rdeče pa ne predlagamo zato, ker bi nekatere to motilo, da smo jih hoteli uvrstili med nekdanje pripadnike partizanstva.

Vidite, zato predlagamo ČRNO, da se ve, da so to državljani, ki so t. i. največji “prenašalci” koronavirusa med druge, za državo, POMEMBNE državljane. Rekli boste, da je koronavirus veliko bolj neprizanesljiv do starejših, a to še ne pomeni, da se jih sme na takšen način diskriminirati.

Pa še to! Kje so zdaj znamenite nevladne organizacije, ki jih plačujejo davkoplačevalci, in sicer tiste, ki se tako bojevito borijo za človekove pravice. Saj res, one se ukvarjajo s pravicami migrantov in ne svojih državljanov.

Naj zaključimo! Slovenija je torej država le za generacije, ki jih bo lahko v prihodnje država še molzla za svoje spačene pristope in za bogatenje svojih posebej določenih izbrancev. Kaj se bo zgodilo z invalidi, starejšimi od 65 let, ki so jih že pomolzli in izrabili, pa jim malo mar.

Vidite, zato smo v uvodnem stavku zapisali: Diskriminacija ranljivih skupin in starejših od 65 je osnova za ustavno presojo./Objavo pripravil: Janez Temlin/Foto: arhiv