23 županom na južni meji je dovolj cincanja politikov v Ljubljani

A ni čudno, da 22 županov, pri čemer ni pomembno, iz katere stranke župani so, podpiše poziv vladi in vsem politikom, da zahtevajo aktiviranje 37.a člena, ki daje vojski večja pooblastila ob varovanju naše južne meje pred vse večjim navalom migrantov, ki v vse večjih skupinah vstopajo v Sloveniji na meji s Hrvaško.

Vstopanja pa jim je omogočeno zaradi organiziranih kriminalnih združb, ki jim to omogočajo in tudi zato, ker Hrvaška svojega dela na varovanju svoje severne in naše južne meje ne opravlja ustrezno.





Zato župani 23 občin na južni meji v svojem pozivu jasno in nedvoumno zahtevajo od DZ in vlade takojšnjo uvedbo 37. a člena, ki omogoča vojski večja pooblastila, da ta s policijo zajezi organizirane migrantske prehode.

Ker pa je za potrditev 37. a člena potrebna 2/3 večina v parlamentu, tega sedanje vladne stranke niso stanju izpeljati.

Zato, kot kaže, zahteva 23 županov, ki imajo ti dovolj cincanja politikov, ki na Šubičevi sedijo na dobro plačnih stolčkih in pisarnah in jim je malo mar, kakšne težave imajo županstva in seveda njihovi prebivalci na področju 23 občin na južni meji. Zato župani zdaj več ne prosijo, ampak zahtevajo, da se politiki zresnijo in stvar uredijo.













Kdaj bodo tisti, ki jih plačujemo, dojeli, da smo v objemu samih negativnih stanj. In sicer, koronavirusa, gospodarskega kolapsa in zdaj še migrantskega povečanega priliva. Žal mediji ne znamo sporočiti, kako stvari urediti, saj zato plačujemo politike. Lahko pa vam mi sporočimo, da je stanje v državi nenormalno kljub zagotovilom politikov, ki niso na oblasti, da gre za povzročanje panike vladajoče ekipe.

Res pa je, da ni težav v Šmarci pri Kamniku (Šarec), Murski Soboti (Židan) in v Stražišču pri Kranju (Bratušek), a žal ti kraji nimajo nič skupnega s težavami na področjih 23 občin na naši južni, kjer imajo tamkajšnji prebivalci vse več težav z migrantskim prilivom. Rekli boste, niste omenili prvaka Levice? Res je, on je namreč tako in tako zagovornik »odprte« južne meje. In prav to je, kot kaže razjezilo 23 županov na južni meji, ki jim je dovolj cincanja politikov v Ljubljani./Objavo pripravil: J. Temlin./Foto: LN