V Sloveniji potrdili 6 novih okužb, ena oseba je umrla, skupaj doslej 83

Ljubljana, 27. april 2020 – Po vladnih podatkih so v soboto, 26. aprila, so ob 634 opravljenih testih potrdili šest novih koronavirusnih okužb. Ena oseba s covidom-19 je v umrla, skupno število umrlih doslej je 83. Hospitaliziranih pa je bilo v 80 bolnikov, in sicer enako kot v soboto, od tega 22 se jih še vedno nahaja na oddelkih za intenzivno nego.

Doslej je bilo opravljenih skupaj 49.607 testov pri 1.402 so skupaj doslej odkrili okužbo. Iz bolnišnice niso odpustili nobenega hospitaliziranega.

Podatke o širjenju okužb in COVID-19 zbirata Ministrstvo za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Aktualne podatke, ki so zajeti do polnoči preteklega dne do 12. ure.

Obvezno za slovenske državljane še to, da se na teh povezavah lahko sproti seznanjajo s stanjem ter z navodili in napotki povezano s virusom SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 – Nacionalnega inštituta za javno zdravje – NIJZ… https://www.nijz.si/ ter navodili in odredbami Vlade RS… https://www.gov.si/drzavni-organi/vlada/

Ter COVID – 19 Sledilnik …https://covid-19.sledilnik.org/… (Projekt zbira, analizira in objavlja podatke o širjenju koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 v Sloveniji.)

Podatki po svetu…. https://www.worldometers.info/coronavirus/ Objavo pripravil: J. Temlin/Foto: arhiv LN