S 4. majem bodo tudi starejši od 65 let “spet” enakovredni državljani

Ljubljana, 29. april 2020 – S 4. majem bodo starejši od 65 let spet, to niso bili od 30. marca, enakovredni državljani Republike Slovenije. Kaj to pomeni? To, da bodo lahko za svoj trdo prigarane pokojnine spet lahko vstopali v trgovine s tistimi, ki so se jim doslej morali izogibati, da se ne bi okužili od njih ali obratno.

Kot je včeraj, 28. aprila, sporoča vlada, bodo starejši od 65 let tako kot druge ranljive skupine, lahko nakupe od 4. maja opravili tudi zunaj priporočenega termina med 8. in 10. uro dopoldne, torej v preostalem delu obratovalnega časa prodajalne, kot vsi drugi kupci. Odpravljena je tudi določba o izkazovanju starosti, da niso starejši od 65 let. Kljub temu pa ostaja v veljavi priporočilo ranljivim skupinam, naj še vedno opravljajo svoje nakupe v času, ki je namenjen samo njim.

Nekoč so imeli v ZDA in drugje po svetu rasno diskriminacijo, mi pa smo v Sloveniji zaradi koronavirusa kot edina država na svetu (z včeraj napovedno odpravo naj bi se ta ukinila, 4. maja) od 30. marca uvedli medgeneracijsko diskriminacijo.

In zanimivo? Nikogar v “demokratični” Sloveniji ta diskriminacija, celo upokojenskih organizacij ni tako motila, da bi jasno zahteval odpravo te diskriminacije.

Pa še to! V domove za starostnike koronavirusa niso vnesli (to je bil osnovi razlog za ta takšne odločitve vlade za starejšo generacijo izven domov za ostarele) tamkajšnji stanovalci, ampak tisti, ki so vstopali k njim in tudi tisti, ki so tam delali.

Saj vemo, da vas večina ne ve, da od leta 2009 29. aprila obeležujemo mednarodni dan medgeneracijske solidarnosti. In takšno “solidarnost” so jo od 30. marca do 4. maja doživljali starejši državljani Slovenije./Pripravil: Janez Temlin/Foto: arhiv LN