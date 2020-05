Ob spominu na današnji dan, ko je umrl Josip Broz Tito

Na današnji dan. 4. maja, leta 1980 je v Ljubljani umrl jugoslovanski dosmrtni predsednik, Josip Broz – Tito. Ko se spominjamo nanj in na vse, kar je naredil pozitivnega, se velja spomniti tudi Golega otoka, ki mu zagotovo ne more biti v spominsko čast.





»Vse do prve svetovne vojne na Golem otoku (danes del Hrvaškega ozemlja) ni bilo nobenih naselij. Tedaj je Avstro-Ogrska zgradila taborišče za ruske zapornike iz vzhodnih bojišč.





Po drugi svetovni vojni so ga leta 1946 jugoslovanske oblasti spremenile v strogi prevzgojni zapor za politične zapornike, po letu 1948 predvsem za informbirojevce, to je tiste komuniste, ki so podpirali Stalinovo obliko partijske diktature oziroma nadvlade. Po sporu s Stalinom in ob preteči nevarnosti napada Sovjetske zveze na Jugoslavijo in več kot 1000 incidentih na meji, v katerih je bilo že več mrtvih, je Tito ukazal politične somišljenike informbiroja zapreti v posebno taborišče. Po Titovem ukazu so v obdobju od 1948 do 1963 aretirali 55.633 ljudi ki so bili osumljeni ali obsojeni za podporo Stalinizmu in po podatkih UDBE za osrednjo Jugoslavijo 11.650 poslali na Goli otok. Od tega 7235 Srbov, 3341 Črnogorcev, 2586 Hrvatov, 882 Makedoncev in 555 Slovencev. Vojaška sodišča so jih na večletno kazen obsodila 5024, še 11.650 so jih administrativno kaznovali do enega leta zapora, saj so jih tja pošiljali komiteji komunističnih partij. Kasneje so na Goli otok pošiljali tudi morilce, pedofile, spolne prestopnike, torej ljudi, ki so storili hujše oblike zločina. Od vseh aretiranih je bilo 21.818 udeležencev NOB, 9234 profesorjev, učiteljev, zdravnikov, intelektualcev, 5081 delavcev in kmetov, 4008 študentov in dijakov. Jetniki so bili podvrženi mučenju in prisilnemu delu v kamnolomu, ne glede na vremenske razmere«. To ni avtorsko besedilo ampak je objava povzeta po iz Wikipedije.

Pa še to! Doslej so Goli otok obiskovali turisti in pastirji z Raba, ki so pripeljali sem ovce na pašo, kar pa nima nič skupnega z zgoraj opisanim./LN